Sette mesi di chiusura per il ponte sulla Bure, indagine conoscitiva per chi ha subito danni

Pontenuovo (Pistoia), 16 maggio 2025 – E’ partita la procedura per i ristori alle attività economiche danneggiate dalla chiusura del ponte sulla Bure al Pontenuovo. Il Comune di Pistoia ha pubblicato un avviso di indagine conoscitiva per rilevare i danni subiti dalle attività economiche della zona che potranno inviare i dati entro il 12 giugno 2025 via Pec (posta elettronica certificata), compilando una scheda predisposta dagli uffici comunali che gestiscono la procedura. L’erogazione dei ristori deriva da una iniziativa della Provincia, proprietaria della strada interrotta per i lavori sul ponte, e in particolare della consigliera delegata alla viabilità Lisa Amidei, che ha chiesto e ottenuto dalla Regione Toscana la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie. Al Comune di Pistoia spetta la raccolta dei dati sui danni e la conduzione dei procedimenti che dovranno sfociare nei ristori.

Il Comune informa che sono interessate dalla rilevazione e dunque dai ristori: “Le attività di servizio e di vendita diretta alla clientela maggiormente colpite dall’interruzione della viabilità con sede operativa o almeno una unità locale nelle seguenti aree individuate dal Comune: da via Sestini (dal civico pari 100 al dispari 159), via Albert Bruce Sabin, via Tommaso Alva Edison, via Pontenuovo e Croce, via dei Guadi, via Barsanti, via Guglielmo Marconi, via Augusto Righi, via Evangelista Torricelli, via Paolo Ruffini, via San Quirico, via di Paterno; a via Montalese (fino al confine con il Comune di Montale), via della Fornace, via degli Imbarcati, via di Casseretto, via di Santa Lucia e Campucci, via della Torricella, via Querciasanta, via di Santomato, via Cimitero di Santomato, via Vecchia Montalese, via delle Muriccia, via Vacchereccia, via del Docciolino, via Selvatana, via Boschereccia, via Campasselva”.

I lavori sono ripresi da pochi giorni con l’intervento di asfaltatura, di collocazione delle barriere laterali e di un impianto semaforico. Secondo quanto comunicato dalla Provincia la conclusione avverrà fra tre settimane circa più i giorni necessari per il completamento delle pratiche burocratiche. Il ponte sarà riaperto ai mezzi leggeri e ai pedoni con la regolazione del traffico con semaforo.