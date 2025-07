Il debutto della Compagnia degli Oioi

Ospiti-attori, per allenare la mente e alimentare il benessere. Ecco che gli anziani residenti della Rsa “I fiori di Gavinana“, sulla Montagna pistoiese, si apprestano a debuttare come interpreti dello spettacolo teatrale "Pinocchio in Rsa", in scena negli spazi della struttura domenica 6 luglio, alle 15.30. L’evento, a ingresso libero e aperto alla cittadinanza, è frutto di un percorso nel quale gli ospiti della Fondazione Turati sono stati guidati, per questa loro prima prova sul palco, dall’attrice e regista Monica Menchi (in foto), che firma anche la regia e la drammaturgia. Alla preparazione i neo attori hanno preso parte con entusiasmo e creatività: l’esperienza del teatro, infatti, offre la possibilità di un coinvolgimento interattivo ed emozionante, capace di arricchire e creare benessere, e questa nuova iniziativa lo conferma ancora una volta. Un’avventura divertente e preziosa per la quale i residenti hanno scelto di chiamare il gruppo teatrale così costituitosi "Compagnia degli Oioi". Gli ospiti della Fondazione Turati sono stati coinvolti in tutte le fasi: i costumi sono di Maria Grazia e dello staff dell’animazione che ha curato le scenografie insieme ai residenti stessi. Al termine sarà offerto un rinfresco a tutti i presenti.