"Passaggiando". Prelibatezze sulla collina

Sabato prossimo, 5 luglio, si terrà a Tobbiana la terza edizione di "Passaggiando" un percorso enogastronomico per le vie del paese arroccato sulla collina montalese. Il percorso, con partenza alle ore 19 dalla chiesa di San Michele Arcangelo, prevede un itinerario di prelibatezze che partirà dagli antipasti e proseguirà con primi, secondi e dolci, tutti piatti da gustare in angoli suggestivi e panoramici del paese che offrirà ai visitatori il meglio di sé in termini di accoglienza e di qualità gastronomica grazie all’impegno di tanti volontari. Ogni fase della cena itinerante sarà ambientata in un diverso spazio del paese, spesso offerto dalle famiglie del posto che hanno collaborato con la Pro Loco. Non mancherà la musica ad accompagnare il percorso che sarà allietato anche da balli e da giochi e intrattenimenti vari. Al resto ci penserà l’aria fresca che caratterizza immancabilmente Tobbiana, il verde dei monti circostanti, la vista sulla valle e l’atmosfera paesana e cordiale garantita dagli abitanti di Tobbiana. L’ iniziativa di Passaggiando è stata lanciata tre anni fa dalla Pro Loco come una scommessa, ma il successo ottenuto già nella prima edizione e confermato nella seconda dell’anno scorso ha dato alla manifestazione il carattere di un appuntamento fisso dell’estate tobbianese. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Tobbiana e dalla Fratellanza Lavoratori Tobbianesi con il patrocinio dell’amministrazione comunale. L’iniziativa si avvale di diversi sponsor tra i quali l’estetica Simona, l’alimentari Margherita, la carrozzeria Autoelite, la Mesticheria Montalese, la tappezzeria Supergirevole, la tessitura Vama, la macelleria Rafanelli, la ditta Stile e la Alex Alberghiera.

Giacomo Bini