"L’Anas chiese alla Regione di riprendersi la Statale 66. Era di interesse strategico"

"L’onorevole Mazzetti forse non conosce bene la storia della Statale 66: nel 2018 l’Anas ha fatto richiesta alla Regione Toscana di rientrarne in possesso, ritenendola di interesse strategico nazionale". Marco Niccolai, consigliere regionale del Partito Democratico, replica all’onorevole Erica Mazzetti sulle questioni che riguardano la viabilità sulla Statale 66. "A questa scelta, sicuramente significativa, però non sono seguiti fatti, se non qualche intervento sulle asfaltature, ovvero il minimo sindacale. Visto che l’Anas, e dunque il Governo – rileva Niccolai –, non progettano da anni nessun intervento di ammodernamento e velocizzazione del tracciato, mentre invece durante la gestione della Regione dal 2001 al 2018, vari interventi in questo senso erano stati realizzati, la Regione ha dovuto stanziare, nei mesi scorsi, circa 80.000 euro in favore del Comune di San Marcello Piteglio per sbloccare questa inerzia e iniziare le valutazioni progettuali su varianti all’attuale tracciato, in coordinamento con l’Anas, visto che il proprietario della strada, ovvero l’Anas, è letteralmente “non pervenuta” sul punto. La cifra però non è sufficiente e nessun ente – Regione, Provincia e Comune – può, vuole o deve sostituirsi a quello che deve fare il Governo che dà gli indirizzi all’Anas, oltre che le relative risorse. L’onorevole Mazzetti – osserva ancora Niccolai – dunque chieda al ministero e al Governo di dare precise indicazioni ad Anas che, oltre a riparare le frane e ad asfaltare strade, bisogna inizi a progettare varianti ai punti più angusti per la circolazione. Ne va – conclude – dello sviluppo del territorio appenninico toscano ed emiliano".