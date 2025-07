La festa dell’Unita del Circolo Pd. Enrico Berlinguer

PISTOIA

Ha preso il via ieri sera, con già una notevole affluenza di pubblico e curiosi, l’edizione 2025 della Festa dell’Unità del circolo Pd "Enrico Berlinguer" di Pontelungo che andrà avanti fino a dopodomani sotto l’egida del gruppo di dirigenti ed iscritti "dem" pronti ad impegnarsi duramente per la buona riuscita della manifestazione. A fare da presenza fissa, ovviamente, la parte culinaria visto che tutte le sere ci sarà aperto il ristorante e la pizzeria ma non mancheranno i momenti di riflessione e di dibattito politico visto che sullo sfondo ci sono anche le elezioni regionali. Si è partiti ieri con un programma variegato che ha spaziato dagli aspetti prettamente politici sul tema "Parliamo di pace e di giustizia" per poi lasciare spazio alla parte decisamente più ricreativa con il torneo di beach volley, organizzato dai Giovani Democratici per poi chiudere con la parte musicale. Questa sera, però, arriverà il clou: alle 19.30 la proiezione del film "Cercando Enrico" e, dopo un buffet, si riproporrà l’evento che si era svolto soltanto in parte nel marzo scorso con il dialogo su Enrico Berlinguer con l’ex Ministro Livia Turco (nella foto), Vannino Chiti e l’ex sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli. Per la comunità di Pontelungo, Berlinguer rappresenta un punto centrale dell’azione politica e di propaganda, non soltanto perché dà il nome al locale circolo. Domani, invece, alle 21.15 spazio alla presentazione del libro "Il bellissimo Cece" di Franco Poggianti e chiusura venerdì 4 luglio con i "Birbanti in Scena" che animeranno lo spettacolo "Mauriza col Ganzo Show". S.M.