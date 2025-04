Ponte sulla Bure: "Cittadini traditi e abbandonati"

"Serve un cambio di passo. I cittadini meritano risposte concrete". Lo afferma una nota congiunta di Fratelli d’Italia e Lega dopo l’assemblea pubblica al circolo Arci di Pontenuovo. "L’incertezza emersa durante l’assemblea – afferma Lorenzo Vignali consigliere provinciale di Fi – sulla riapertura del ponte e sulle modalità con cui questa dovrebbe avvenire ci preoccupa profondamente. Troppe volte, nel corso dei lavori, sono sopraggiunti elementi nuovi che ne hanno causato l’interruzione: questo evidenzia una gestione carente e approssimativa. Riteniamo che l’errore più grave sia stato quello di avviare l’intervento senza aver ascoltato, in conferenza dei servizi, le società che gestiscono i sottoservizi." "Durante l’assemblea – aggiunge Francesca Capecchi consigliera provinciale di Fi – si è parlato della possibile realizzazione di una passerella pedonale nel caso in cui la chiusura del ponte dovesse protrarsi. È una proposta che come Fratelli d’Italia chiediamo da tempo: se fosse stata presa in considerazione prima, avrebbe almeno mitigato i disagi. Un altro aspetto cruciale è quello dei ristori per le attività commerciali che dovranno essere adeguati e proporzionati ai reali danni subiti." "La serata ha rappresentato il culmine della rabbia – ha sottolineato Cinzia Cerdini della Lega – e della frustrazione dei cittadini. L’assenza di una data certa per la riapertura è inaccettabile. La fiducia nelle istituzioni è compromessa. I cittadini si sentono abbandonati e traditi da una Provincia distante dalle loro difficoltà. Non bastano più presenze simboliche o parole di circostanza: servono impegni precisi, tempi chiari e soprattutto rispetto per una comunità che paga un prezzo altissimo in termini di disagio, isolamento e danni economici."

G.B.