La richiesta: "Subito un passaggio pedonale sul ponte sulla Bure"

"Un passaggio pedonale subito sul ponte sulla Bure del Pontenuovo". Lo chiede il gruppo consiliare di centrodestra "Provincia per tutti" per ridurre i disagi in attesa che finalmente siano conclusi i lavori. "Chiediamo al Partito Democratico in Provincia di assumersi finalmente le proprie responsabilità – si legge nella nota –, fornire una data certa e definitiva per la riapertura del ponte, ma soprattutto, autorizzare subito l’apertura di un passaggio pedonale, vista la fase conclusiva dei lavori. Non è una richiesta nuova – fanno presente i consiglieri del centrodestra – è da mesi che i residenti, i genitori degli studenti della scuola Marini e i commercianti della zona chiedono a gran voce questa misura. Ora che il cantiere è entrato nella fase finale, pensiamo possano esserci i margini per accoglierla. L’apertura anche solo parziale, per il transito pedonale in sicurezza – prosegue la nota – sarebbe un sollievo concreto per un intero quartiere rimasto isolato. Significherebbe ridare un minimo di normalità alla vita quotidiana delle famiglie, riavvicinare gli studenti alla loro scuola e offrire un po’ di respiro alle attività commerciali che hanno resistito fin troppo a lungo.Noi continueremo a vigilare e a dare voce ai cittadini, stanchi di promesse e attese infinite". Il gruppo sottolinea come la chiusura del ponte abbia avuto una nuovo proroga "senza ancora una data certa". "I lavori sul ponte, attesi e importanti – si legge ancora – si trascinano da mesi, e intanto i cittadini continuano a pagare il prezzo più alto. Dopo oltre sei mesi di chiusura totale, è inaccettabile che non si sia ancora trovata una soluzione concreta per contenere i disagi". La nota è firmata dai consiglieri Francesca Capecchi, Lorenzo Vignali, Cinzia Cerdini, Salvatore Patanè e Emanuela Checcucci. L’ultima proroga è dovuta a una difformità tra gli esiti delle analisi sulla gettata della soletta del ponte e i parametri previsti nel capitolato. Il direttore dei lavori ha disposto nuove analisi del calcestruzzo di cui si attendono i risultati. Il 15 aprile ci sarà un’assemblea pubblica al circolo Arci di Pontenuovo per fare il punto sui lavori. Ci saranno il presidente della Provincia Luca Marmo e la consigliera alla viabilità Lisa Amidei.

Giacomo Bini