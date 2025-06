Ponte sul torrente Bure. Ora manca il semaforo

Per la conclusione dei lavori sul ponte manca l’installazione del semaforo e la segnaletica orizzontale. Una volta compiuti questi ultimi interventi il ponte sarà riaperto a senso unico alternato per i mezzi inferiori a 3,5 tonnellate. Questo tipo di apertura durerà per circa tre mesi, necessari per la seconda fase del consolidamento, prevista in estate.

Intanto giovedì 12 giugno scade l’avviso emanato dal Comune di Pistoia per l’indagine conoscitiva sull’entità dei danni di natura economico-finanziaria subiti dalle attività economiche per l’interruzione della viabilità nel tratto tra via Sestini e via Montalese a causa dei lavori sul ponte sulla Bure, di competenza della Provincia. "E’ una forma di sostegno alle attività economiche che hanno diminuito il loro fatturato a causa dei lavori al ponte sul torrente Bure a Pontenuovo – sottolinea l’assessore di Pistoia allo sviluppo economico Gabriele Sgueglia –. "L’obiettivo è aiutare tutti coloro che ne hanno diritto affinché possano continuare la loro attività sul territorio, importante non solo da un punto di vista economico, ma anche sociale. Per questo l’amministrazione si è attivata per redigere le procedure necessarie alla raccolta dei dati che poi saranno trasmessi alla Regione per ottenere eventuali ristori, i quali contiamo siano della giusta proporzione rispetto a un danno che nel tempo si sta incrementando in una modalità che rischia di diventare insostenibile per le imprese".

Gli interessati possono segnalare l’entità della perdita di fatturato attraverso la compilazione di una scheda conoscitiva scaricabile insieme all’avviso dal sito web del Comune nella sezione news. La scheda dovrà essere inviata tramite pec a: [email protected] entro giovedì 12 giugno alle ore 24 "all’attenzione del Servizio Sviluppo Economico e Demografici" e con oggetto "Scheda conoscitiva attività per chiusura ponte sul torrente Bure".

La rilevazione è necessaria per ottenere, da parte della Regione su richiesta della Provincia, adeguati ristori a sostegno delle attività di servizio e di vendita diretta maggiormente colpite, con sede operativa o almeno una unità locale nelle seguenti aree individuate dal Comune: da via Sestini (dal civico pari 100 al dispari 159), via Albert Bruce Sabin, via Tommaso Alva Edison, via Pontenuovo e Croce, via dei Guadi, via Barsanti, via Guglielmo Marconi, via Augusto Righi, via Evangelista Torricelli, via Paolo Ruffini, via San Quirico, via di Paterno; a via Montalese (fino al confine con il Comune di Montale), via della Fornace, via degli Imbarcati, via di Casseretto, via di Santa Lucia e Campucci, via della Torricella, via Querciasanta, via di Santomato, via Cimitero di Santomato, via Vecchia Montalese, via delle Muriccia, via Vacchereccia, via del Docciolino, via Selvatana, via Boschereccia, via Campasselva. Informazioni: [email protected]; 0573.371032 nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Giacomo Bini