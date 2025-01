"La regina degli scacchi". Ultimo dell’anno in quota

Fine dell’anno con grande soddisfazione e divertimento ad Abetone. La sera di San Silvestro la piazza era quasi piena, per riempirsi completamente intorno allo scoccare della mezzanotte, celebrata da uno spettacolo pirotecnico. Forse la stanchezza per le tante discese ha rallentato l’uscita degli ospiti di fine anno ma, al momento fatidico in cui c’è stato l’arrivo dell’anno nuovo, non è voluto mancare nessuno. Anche il primo giorno dell’anno è stato bello e soleggiato, tanto da deliziare gli sciatori che hanno affollato le piste. Nel comprensorio hanno fatto capolino anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento: tra i più gettonati sicuramente ci sono stati l’attore e conduttore televisivo Claudio Amendola e Valerio Merola, noto per aver ideato e realizzato "Bravissima", il primo talent show italiano, portando a casa grandi ascolti per Mediaset. I due uomini di spettacolo sono stati entrambi visti sulle piste della Val di Luce, sembra anche che si siano manifestati positivamente per quanto riguarda l’accoglienza, probabilmente nell’Hotel Val di Luce spa Resort, ma non c’è stata conferma, forse in omaggio alla discrezione, mentre ha davvero stupito tutti la presenza dell’attrice-prodigio statunitense Anya Taylor-Joy, acclamata protagonista della serie televisiva campione d’incassi "La Regina degli scacchi", che si è fatta fotografare davanti alla sede dello Sci Club Abetone, riuscendo a tenere nascosto il luogo dove è risieduta in questa vacanza di fine anno.

Dal mondo della politica invece si sono registrate le presenze dell’eurodeputato Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, nonché del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che non ha mancato di complimentarsi con gli operatori del comprensorio, suggerendo agli amanti degli sport invernali di provare il piacere delle piste dell’Abetone. L’unica nota negativa è stata quella relative alle fastidiose code registrate fin dal pomeriggio al semaforo de La Mora, al confine con il Comune di San Marcello Piteglio: i movieri sono intervenuti sul posto per snellire il traffico, ma il numero di auto transitato era veramente importante.

Andrea Nannini