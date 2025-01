Chi è diva va all’Abetone. Spopola il video col bob

Dalle parti di Milano, per quella fetta di locali "zero sbatti" e spendi tutto quel che sta pigiato nel portafogli, la chiamano Courma. Ovvero: lusso e benessere in alta quota ai piedi del Monte Bianco, emblema di uno status symbol (e di un conto in banca) che non ha bisogno d’esser dichiarato, solo esibito. Ma se sei una diva vera a Courma (dallo slang, Courmayeur) non ci vai. Perché se sei una diva vera vai all’Abetone. E le piste te le fai col bob. Parola di Chiara Profeti giovane ed esilarante videocreator e social media manager che nelle ultime ore ha lanciato su Instagram una vera e propria hit, dal titolo "Diva è chi di bob va". Il tutto girato non a Courma, appunto, ma all’Abetone.

Un reel, ovvero un brevissimo contenuto video, che ha letteralmente spopolato totalizzando più di 87mila likes, un tripudio di commenti e un botto di condivisioni. E del resto il contagio comico è spontaneo e immediato: una diva che è in realtà l’antidiva nella quale chiunque può riconoscersi, una persona che ci assomiglia e che, finalmente, ha voglia di prendersi poco sul serio con intelligenza ed ironia. Solo ridere e sorridere, nelle mosse e nelle parole di Chiara che per l’Abetone e il bob ha creato un vero e proprio jingle che fa più o meno così: "La vera diva non va asciare a Courma, la vera diva va col bob all’Abetone; perché pagare lo skipass se posso fare tanti pass, pass, pass; scendi con bob, sali con bob, ma se bagno le chiappette attaccati a ‘sto bob; diva è chi di bob va". L’effetto "Chiara Profeti" è quindi innescato, con una sequenza di commenti divertiti all’insegna dello spasso che tra il serio e l’ironico invitano, tra l’altro, alla consegna simbolica a Chiara delle ‘chiavi di Abetone’.

Il tamtam è stato tale che non ha potuto non raggiungere anche il sindaco di Abetone-Cutigliano Gabriele Bacci che nell’immediato ha commentato il reel di Chiara: "Quando tornerai ad Abetone mandami un messaggio che esigo fare una discesa con il bob insieme a te. Grazie per questa splendida hit!". Poteva finire qui? Non ai tempi dei social, della comunicazione cotta e mangiata, delle sfide da cavalcare che si traducono in presenze, turismo, marketing. "Il commento che ho scritto a Chiara ha suscitato la curiosità e l’interesse degli utenti totalizzando moltissimi ‘mi piace’ il che ci ha spinti a valutare con la stessa Chiara la possibilità di andare avanti in questo dialogo trasformandolo in altro – dice il sindaco –. La sfida è stata lanciata e il guanto raccolto da Chiara". La sfida, che era prevista per domani alla Saf con un dj set, è stata annullata ieri sera e, per il momento, salta anche il pomeriggio sulla pista del tapis roulant tra il sindaco e Chiara, ma ci sarà un’altra occasione.

Sono comunque giorni di ribalta per l’Abetone: con Anya Taylor-Joy, acclamata protagonista della serie tv "La Regina degli scacchi", e l’attrice Valentina Persia che vi ha trascorso la settimana bianca. Insomma, anche ai Vip e alle Dive piace la nostra Montagna.

Linda Meoni