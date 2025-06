Un trionfo di rose e di agrumi. Il giardino della Magia è rifiorito

Finiti anche i lavori di ripristino del giardino a parterres della villa medicea La Magia: con l’inaugurazione ufficiale di sabato 14 giugno, è riaperto completamente tutto il complesso monumentale patrimonio Unesco. Per il restauro del verde storico, equilibrata combinazione avvenuta nel corso dei secoli di elementi del giardino all’italiana e all’inglese di quella che in origine era una tenuta di caccia, sono state messe a dimora, sostituite o rimesse in sesto, le specie tipiche delle ville medicee, scelte partendo dalle ricerche documentali. Particolarmente pregiate le circa 360 piante di rose di 130 varietà diverse, che decorano il verde con gli agrumi, gli alberi da frutto, e le bulbose. E’ stato realizzato un nuovo impianto di irrigazione automatizzato, servito dai depositi di acqua creati nelle cantine. Sono state restaurate a scopo ornamentale le vaschette che, secondo quanto si evince dagli archivi di Bernardo Buontalenti, facevano parte del movimento di acque che permetteva di far zampillare le fontane. Con i lavori è stata rinnovata l’illuminazione, adesso costituita da faretti a led moderni che punteggiano il giardino, ridefinito anche nel disegno dei vialetti, delle aiuole e delle siepi.

Responsabile unico del progetto di restauro per il Comune di Quarrata è stato l’architetto Francesco Tronci, mentre l’agronomo Luca Ghezzi è il progettista degli interventi sul giardino romantico e su quello à parterres e la dottoressa Lidia Gallucci è la restauratrice delle opere lapidee del complesso monumentale. Il complesso monumentale di villa La Magia è stato rimesso a nuovo grazie a un intervento durato quasi due anni, costato 2 milioni e 382mila euro finanziati per 2 milioni di euro dall’Unione Europea, grazie ai fondi Pnrr, e per la quota restante dal Comune di Quarrata. Un discorso a parte invece riguarda il restauro dell’opera di Daniel Buren “Muri Fontane a tre colori per un esagono“, collocata nel parco, che è stato finanziato grazie a un contributo della Fondazione Caript e Comune di Quarrata in occasione della mostra dedicata all’artista francese dalla Fondazione Pistoia Musei.

I lavori del complesso de La Magia sono iniziati a gennaio 2023 e si sono conclusi a dicembre 2024. In tutto sono state coinvolte diciassette aziende diverse, interessando il complesso monumentale in tutte le sue parti, compreso il giardino romantico e quello à parterres, l’imponente portale, il viale di accesso e la relativa illuminazione, le sculture e le componenti lapidee del giardino, le fontane e la vasca del lago. All’inaugurazione, con il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’architetto Marco Pellegrini, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, erano presenti anche rappresentanti delle Istituzioni e autorità civili e militari.

"L’obiettivo di questi lavori – ha spiegato Romiti – è la tutela, il recupero e la valorizzazione di un patrimonio a disposizione di tutta la comunità di Quarrata e non solo, che l’amministrazione comunale ha il dovere di conservare per il bene di tutti quanti. Stiamo lavorando per consentire di vivere e di usufruire Villa La Magia sempre di più, tutti i giorni dell’anno, sia all’interno che all’esterno di questo straordinario complesso monumentale da oggi tornato al pieno splendore". A sottolineare l’importanza della villa come patrimono storico è stato poi Eugenio Giani: "Oggi è un momento importante, a cui ha dato una risposta bellissima tutta la comunità di Quarrata. Sono orgoglioso di aver partecipato alla genesi , insieme all’allora ministro Franceschini, dell’inserimento dei parchi nei fondi del Pnrr come misura di volano per uscire dalla pandemia. Il Comune di Quarrata ha saputo cogliere al volo questa straordinaria opportunità con lungimiranza, acquistando questo bene nel lontano 2000, gestendolo e migliorandolo. Villa medicea La Magia è lo specchio di una Toscana che sa essere bella, unica e attrattiva".

Daniela Gori