Giardino di Palazzo Pfanner. Il tesoro nel cuore della città risplende dopo il restauro

Uno dei luoghi più iconici e amati della città è finalmente tornato a mostrarsi al pubblico in tutta la sua ritrovata bellezza. E’ il giardino di Palazzo Pfanner che ieri – dopo l’incontro con la stampa avvenuto qualche giorno fa – ha aperto nuovamente le sue porte per celebrare la fine di un importante intervento di restauro, realizzato nell’ambito del Pnrr con un finanziamento di 770mila euro. Un restauro che non è solo un’opera di recupero architettonico e paesaggistico, ma un gesto d’amore verso la memoria, l’identità e il futuro di questo scrigno di bellezza che da secoli affascina lucchesi e turisti di tutto il mondo. La presentazione ufficiale dei lavori si è tenuta ieri nell’ambito della rassegna nazionale "Appuntamento in Giardino", promossa da Apgi – Associazione Parchi e Giardini d’Italia con il sostegno di ALES e il patrocinio del Ministero della Cultura.

A fare gli onori di casa, oltre alla famiglia Pfanner, custode del palazzo da generazioni, erano presenti il sindaco Mario Pardini e il presidente della Provincia Marcello Pierucci, nonché Vittoria Colonna, presidente dell’Associazione ville e palazzi lucchesi, Angela Acordon, soprintendente di Lucca e Massa Carrara e Alberta Campitelli, vicepresidente e membro del Comitato scientifico di Apgi.

"Ringraziamo tutti coloro che si sono spesi per tutelare questo luogo. Non è stato semplice, ma i risultati sono sorprendenti e ne siamo veramente felici - ha commentato la famiglia – Oggi il giardino è più sostenibile, più accessibile, più ampio e gradevole, e lo affidiamo soprattutto alle nuove generazioni. Amatelo e prendetevene cura".

"Quello di oggi è un esempio virtuoso di lavoro corale che c’è stato grazie ai fondi del Pnrr - ha commentato il sindaco Pardini - Ringraziamo anche la famiglia Pfanner che ha sempre tenuto con cura questo angolo meraviglioso della nostra città, che tutto il mondo ci invidia. Gestire beni come questo non è banale e le istituzioni devono esserne consapevoli".

"Essere presidente in questa città regala sempre nuove emozioni - ha aggiunto Pierucci - Alcuni angoli di Lucca non mi erano noti: oggi ho conosciuto un altro luoghi magico e unico e ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la rigenerazione di questo giardino che è di una bellezza sorprendente".

I lavori, ricordiamo, hanno interessato ogni angolo del giardino: è stato installato un moderno sistema di videosorveglianza, una rete wifi e un impianto di ricircolo delle acque per la fontana centrale, insieme a un nuovo sistema di illuminazione scenografico che esalta forme e prospettive. Inoltre, sono state abbattute le barriere architettoniche, rendendo il giardino finalmente accessibile a tutti, e sono state effettuate nuove piantumazioni arricchite da QR code informativi per scoprire, pianta per pianta, i segreti di questo piccolo Eden. Consolidato anche il locale dell’ex birreria, destinato a diventare dal prossimo anno una caffetteria.

Giulia Prete