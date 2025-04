Divertimento o pericolo?. Le challenge di tik tok

Le challenge su TikTok sono molto popolari soprattutto tra i giovani; coinvolgono tante persone che si divertono a partecipare e a condividere i loro video. Le challenge più celebri sono quelle che diventano virali, cioè quelle che fanno impazzire tutti e che tutti cercano di rifare. Alcune sono divertenti e creative, altre invece possono essere rischiose o farci sentire sotto pressione. Una delle challenge più celebri e positive è la “dance challenge”: si impara una coreografia e si prova a ripeterla il meglio possibile.

Le persone si divertono a ballare, a fare video insieme agli amici e a mostrare il loro talento. Questa challenge è positiva perché aiuta a rimanere attivi, a divertirsi con gli amici e a sentirsi parte di una comunità. Inoltre, ballare fa bene alla salute e aiuta a migliorare la coordinazione. Una challenge negativa, invece, è quella chiamata “skull breaker challenge”: i ragazzi provano a fare un gioco pericoloso in cui si fa lo sgambetto a qualcuno mentre sta saltando. Questa è molto pericolosa, perché può provocare gravi incidenti. Il problema è che molti partecipano alle sfide senza pensare alle conseguenze, magari solo per non sentirsi esclusi o per diventare famosi sui social. Un altro aspetto negativo è che alcune challenge possono avere un impatto sulla nostra autostima. Sfide in cui si deve mostrare un corpo perfetto o una vita sempre felice possono far sentire alcune persone insicure o insoddisfatte.

Anche il cyberbullismo può essere un problema, perché a volte le sfide vengono usate per prendere in giro qualcuno o per metterlo in imbarazzo. In conclusione, i social media possono essere sia un’opportunità che un rischio, a seconda di come li usiamo. È importante fare attenzione alle challenge a cui si partecipa e non farsi influenzare solo per piacere agli altri. Le aziende sfruttano anche queste sfide per fare marketing, creando campagne che incentivano gli utenti a partecipare. Alcune challenge, come quelle legate a cause benefiche, hanno anche un impatto positivo, raccogliendo fondi e sensibilizzando su temi importanti. Oltre ai rischi fisici, alcune challenge possono anche portare a problemi legali: se qualcuno si riprende mentre fa una cosa pericolosa, potrebbe finire nei guai con la legge, danneggiando la propria vita e quella della propria famiglia. Le scuole, le famiglie e le persone che si occupano della sicurezza online devono aiutare i ragazzi a capire i pericoli di queste sfide e insegnare loro a non fare cose stupide solo per cercare approvazione.