Luoghi toscani che Tik Tok adora: una gita qui è il top per i social dipendenti

Firenze, 3 febbraio 2025 - Al giorno d'oggi, per scegliere la meta delle vacanze o di una semplice gita fuoriporta ci affidiamo sempre di più ai social network. Dove si trovano molti spunti sui luoghi "da non perdere". E negli ultimi anni Tik Tok ha preso sempre più piede come "agente di viaggio" virtuale. Influencer e creator digitali dispensano consigli e tips utili agli utenti sulle mete da visitare. Un trend che però porta spesso a conseguenze negative. Uno dei casi che ha destato più polemiche nelle ultime settimane riguarda la località sciistica di Roccaraso, assalita dai turisti dopo la pubblicazione di video "promozionali" e andati virali su TikTok. Non preparato all'improvviso afflusso di visitatori, il piccolo comune abruzzese si è ritrovato a dover far fronte a situazioni logistiche complesse da gestire, che hanno mandato in tilt l'intero sistema dei servizi. Anche in Toscana sono tante le destinazioni che, beneficiando di particolari attenzioni mediatiche, diventano spesso, soprattutto nei weekend, luoghi particolarmente affollati. Certo, non subiscono invasioni del livello di Roccaraso. Ma in certi giorni festivi sono particolarmente gettonati.