15 luglio, da Bersani a Sonia Bergamasco: gli appuntamenti di oggi in Toscana

Firenze, 15 luglio 2025 – Volti noti, proposte culturali, visite ai musei, concerti, danza, cinema. Oggi è un giorno ricco di appuntamenti in Toscana. Ecco la nostra guida.

Un’intervista a due sulla politica: le domande le faranno le ragazze e i ragazzi delle Sieci, le risposte le dovranno dare Pier Luigi Bersani, ex ministro ed ex segretario del Pd, e l’assessora regionale alle Politiche sociali Serena Spinelli. L’appuntamento è stasera alle 21.30, alla Festa dell’Unità delle Sieci, organizzata al Parco Enrico Berlinguer.

A Firenze prosegue l’estate teatrale dei Chille de la balanza con due appuntamenti, oggi e domani, nello spazio dell’ex manicomio fiorentino di San Salvi. Stasera alle ore 21.30 andrà in scena ‘Serata Campana. Parole in cammino’, un evento speciale dedicato a Dino Campana, poeta visionario e irregolare, più volte internato proprio a San Salvi. In questa serata intensa ed evocativa, Claudio Ascoli e Francesca Trianni guideranno il pubblico, leggendo parole dal carteggio Campana-Aleramo. Domani, sempre alle 21.30, sarà invece il momento di ‘From the Earth to the Moon’, spettacolo ironico, sorprendente e coinvolgente ispirato al celebre romanzo di Jules Verne scritto nel 1865, che prende spunto da una delle più visionarie anticipazioni letterarie della storia: l’idea che tre uomini possano partire per la Luna a bordo di un proiettile sparato da un gigantesco cannone. (L’ingresso è gratuito, ma è vivamente consigliata la prenotazione tel/whatsapp 335 6270739 – [email protected]).

A Fiesole appuntamento con la danza al Teatro Romano. La Lyric Dance Company porta in scena oggi ‘Madame’, omaggio danzato a una diva come Maria Callas, con la direzione artistica di Alberto Canestro.

Per gli amanti del cinema stasera alle 21,30 a Firenze si omaggia il grande fotografo e documentarista Sebastiao Salgado nel film di Wim Wenders, Il sale della terra, un documentario in cui la sua vita e il suo lavoro ci vengono rivelati dallo sguardo del figlio Juliano Ribeiro Salgado, che l’ha accompagnato nei suoi ultimi viaggi, e da quello di Wenders, fotografo egli stesso. Nell’ambito della rassegna ‘Cinema nel chiostro’, il progetto a cura di Spazio Alfieri, l’appuntamento al Museo Sant’Orsola, che ospita l’arena negli spazi dell’ex convento.

Passeggiata urbana oggi a Firenze nell’ambito de ‘I Fiorentini fantastici’, rassegna con cui le strade della città si animano grazie al Teatro Diffuso (Partecipativo) di Cantiere Obraz. Oggi alle ore 19 tocca a Carlo Collodi, l’itinerario va da via Taddea a Via di Rondinelli (Quartiere 1). Informazioni e prenotazioni al 3281445127.

Parte oggi Valdarno Jazz, la rassegna che porta nel territorio tra Firenze e Arezzo le star del jazz internazionale insieme ai talenti del panorama italiano, proponendo fino al 12 agosto quattro live. Si parte stasera alle 21.30 in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno (Arezzo) con Steve Coleman and Five Elements, che vedrà sul palco, accanto all’iconico sassofonista, Jonathan Fin alla tromba, Rich Brown al basso e Sean Rickman alla batteria.

A Scandicci oggi in programma un’intera serata sotto le stelle tra paleontologia, musica e teatro per grandi e piccini. Il Museo Geopaleontologico Gamps e la Piazza Vittorio Veneto di Badia a Settimo si trasformeranno in un palcoscenico inedito di scienza, suono ed emozione con l’evento ‘Fossili sotto le stelle – La terra che si racconta’. L’evento, a ingresso libero con contributo volontario, che ha inizio alle ore 18, unisce divulgazione scientifica, concerti, spettacoli e attività inclusive per una serata interamente gratuita pensata per tutta la cittadinanza. Un’occasione unica in cui il museo si anima, le sale si sonorizzano e le storie antiche della Terra tornano a parlare.

Arriva a Pisa con la sua dirompente carica live Knower, lo strepitoso progetto del batterista e produttore nominato ai Grammy Louis Cole e della cantante Genevieve Artadi che ha accompagnato in tour artisti come Red Hot Chili Peppers e Thundercat. Appuntamento stasera dalle 20.45 al Giardino Scotto (Lungarno Fibonacci 2) nell’ambito di di Pisa Jazz Rebirth, il festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti. Direttamente da Los Angeles la band promette una serata tra funk energico, melodie avvolgenti e voci che trasporteranno il pubblico in un’esperienza potentissima.

Nel Casentino oggi inizia ‘Aspettando Naturalmente Pianoforte’ la rassegna che trasforma l’anno ‘di pausa’ del festival biennale in un tempo vivo. Un rito collettivo fatto di musica, cammini, parole e visioni, che da luglio a settembre anima borghi, abbazie, foreste e piazze con eventi unici, profondamente radicati nella bellezza del territorio, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, e nella sua vocazione all’ascolto. Primo appuntamento oggi dalle ore 9 da La.B ex Lanificio Berti a Pratovecchio col laboratorio creativo gratuito aperto a giovani artisti ‘Intuizione artistica e intelligenza artificiale’. E poi ci sono i concerti, coi classici come Brahms e Liszt, ma si arriva fino ai Radiohead in chiave jazz, nella suite contemporanea Confini Infranti di Luis Di Gennaro (16 luglio), passando per una performance multisensoriale ispirata a La capra del signor Seguin di Daudet con Afran, Di Gennaro e Monica Melesi (17 luglio). Il 18 luglio il palco si accende con un evento che promette emozione e memoria: Ennio Morricone, il genio, l’uomo, il padre, con Marco Morricone in dialogo con Enzo Gentile e il Maestro Giorgio Morozzi al pianoforte.

Focus tematici arricchiscono le sere d’estate alla Galleria dell’Accademia di Firenze fino al 22 luglio. Ogni martedì il museo fiorentino rimarrà aperto fino alle ore 22 (ultimo ingresso alle ore 21.15). Durante queste serate, il personale della Galleria accoglierà i visitatori con approfondimenti tematici legati alle sale del museo. L’iniziativa permette di migliorare la gestione del flusso di visitatori in alta stagione, offrendo loro la possibilità di godersi una passeggiata notturna all’interno della Galleria per ammirare sotto una nuova luce le sue collezioni permanenti. Oggi approfondimento sulla Sala di Giotto e dei Giotteschi.

Oggi è Sonia Bergamasco che inaugura la prima delle tre serate nella magnificente cornice dell’Abbazia scoperchiata di San Galgano a Chiusdino (strada comunale di San Galgano), vicino a Siena, nell’ambito della decima edizione di Entroterre Festival, manifestazione diffusa ideata e organizzata da Fondazione Entroterre, con la direzione artistica di Luca Damiani, presenta in Toscana. Nell’incanto senza tempo dell’Abbazia gotica, la voce intensa della Bergamasco in Esiste un fiore strano dà corpo ai limpidi versi della poetessa toscana Dina Ferri, scomparsa a soli ventidue anni. A intrecciarsi con le letture, le note raffinate dell’Orchestra della Toscana, diretta dal talentuoso Davide Trolton. Un omaggio poetico e sonoro, nei luoghi dove Dina visse la sua breve ma luminosa esistenza. Una serata unica, in cui la parola si fa musica e la musica, memoria, attraversando epoche e linguaggi e regalando al pubblico un’esperienza intensa e affascinante.