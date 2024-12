Diffondere la cultura ai più giovani. Il ’Barbero di Tik tok’ arriva in paese

Al teatro Giotto di Vicchio arriva uno degli eventi più attesi della stagione, con il giovane che ha saputo portare sui social network i grandi classici della letteratura. Edoardo Prati, infatti, è il ventenne che ha conquistato più generazioni, reso celebre dalla divulgazione dei grandi classici sulle piattaforme seguite principalmente dai giovani, tanto da venire definito il "Barbero di Tik Tok". Prati sarà al Teatro Giotto di Vicchio stasera alle 21.15 con il suo primo spettacolo "Cantami d’amore", nel quale intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore. Si tratta di uno degli appuntamenti più interessanti della stagione teatrale vicchiese, realizzata grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Vicchio e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Lo studente, classe 2004, traduce infatti la vita attraverso i grandi classici della letteratura. E adesso, dopo aver conquistato tutte le generazioni sui social, Edoardo porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore. Il suo spettacolo mescola in maniera unica e delicata la sua visione della vita alle pagine più belle della letteratura classica e della musica, da Lucrezio a Battiato. "Siamo parte di un mosaico esteso e secolare - si legge nella presentazione - non siamo i primi e non saremo gli ultimi in balia dell’ingovernabilità e delle contraddizioni dei sentimenti. Dopotutto L’amore è la cosa meno fascista che esista. L’amore è la cosa più politica".

Dall’antica Grecia a Roma, fino ai grandi pensatori moderni, Edoardo offre ai suoi follower inediti spunti di riflessione collegando epoche diverse svelando l’inaspettata attualità del pensiero antico. Il suo talento è quello di rendere accessibili a tutti, attraverso i social, temi e pensieri complessi, non solo dei classici della letteratura ma anche di filosofia, storia, arte e musica. Lo spettacolo è scritto da Edoardo Prati, Manuela Mazzocchi, Enrico Zaccheo per la regia Enrico Zaccheo, prodotto da Savà Produzioni Creative. Ospite fisso a "Che tempo che fa", la trasmissione di Fabio Fazio, lo studente - divulgatore è già stato in Mugello, al teatro degli Animosi di Marradi lo scorso settembre.