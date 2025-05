Prato, ecco le iniziative per la Notte Europea dei Musei

Prato, 15 maggio 2025 - Aperture notturne, mostre, visite guidate, dj set e molto altro ancora: a Prato va in scena uno speciale weekend dedicato all’arte e alla cultura. In occasione della Notte Europea dei Musei - l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, a cui aderisce il Comune di Prato - sabato 17 maggio i musei della rete Pratomusei (il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, il Museo del Tessuto, il Museo dell’Opera del Duomo e il Museo di Palazzo Pretorio) apriranno al pubblico anche in orario serale, con biglietti a costo ridotto e tante iniziative ad hoc. Il Centro Pecci, con un biglietto di ingresso ridotto a sette euro, sarà aperto dalle 21 alle 24 (ultimo ingresso ore 23.30). Per l’occasione, sarà possibile visitare la mostra Eccentrica. Le collezioni del Centro Pecci, curata da Stefano Collicelli Cagol con il display di Formafantasma e sponsor tecnici Flos e Manteco: un viaggio attraverso le collezioni del Centro Pecci, alla scoperta di opere che sfidano le convenzioni e invitano a nuove riflessioni; tra i grandi artisti presenti nella collezione Fontana, Boetti, Warhol, Richter, Kounellis, Bonvicini, Schnabel, Fumai, e altri ancora. Il percorso di visita include anche il progetto espositivo Adelaide Cioni. Centro Pecci Commissione 2023, nato dalla collaborazione tra il Centro Pecci e Bellandi, che presenta un'installazione site-specific dell'artista italiana Adelaide Cioni; l'opera, realizzata appositamente per gli spazi del Centro Pecci, riflette sul tema della memoria e del tempo. Per l’occasione, nella serata del 17 maggio e per tutta la giornata del 18 maggio sarà possibile visitare anche il progetto Museo delle Memorie Minime, ideato e curato da Graziano Graziani, realizzato dal Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con il Centro Pecci, con il contributo di Deka Innate Ability; un’esposizione di oggetti e vicende che nasce dall’idea di chiedere ad alcuni cittadini di Prato di portare un oggetto, che fosse testimone di una storia, restituendo ai visitatori un’idea di città che chiunque può ricostruire secondo il proprio percorso e la propria sensibilità. Al Museo del Tessuto sabato 17 maggio è in programma una serata di musica, ma non solo. A partire dalle ore 19 sarà possibile visitare la mostra Velvet mi Amor alla presenza del curatore Stefano Chiassai, e dalle 21 spazio alla musica con Nofex, dj set a cura di Freaky Deaky, e a seguire dalle 22 con Kommando dj set. La serata prevede un biglietto di ingresso a 10 euro, che comprende l’entrata al museo, la visita libera alla mostra alla presenza del curatore, a disposizione per rispondere a tutte le curiosità del pubblico, i due dj set e un drink di benvenuto a cura di Schiaccino. La caffetteria del museo rimarrà inoltre aperta per tutta la serata, fino alle 23. Obbligatoria la prenotazione, sul sito del Museo del Tessuto. Apertura straordinaria anche per il Museo dell’Opera del Duomo (dalle 21 alle 24, ingresso con biglietto ridotto a sei euro). Sabato 17 maggio alle ore 21 è in programma la visita guidata alla mostra Giubileo 2025: intrecci di Arte e Fede a Prato; l’esposizione si sviluppa nelle Volte del Museo dell’Opera del Duomo e propone un percorso che racconta la storia e le tradizioni legate al Giubileo nella città di Prato, con uno speciale focus sul Giubileo del 2025. Le sezioni della mostra illustrano la spiritualità e la bellezza dei paramenti liturgici, delle chiese giubilari e dei documenti storici. Il costo per la visita guidata, che include il biglietto del museo, è di 15 euro. Domenica 18 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, alle ore 15 il Museo dell’Opera del Duomo ospita un’altra speciale visita guidata (15 euro a partecipante, incluso biglietto del museo): I capolavori del Museo dell’Opera del Duomo di Prato – Filippo Lippi e Botticelli, che condurrà i visitatori nel cuore dell’arte rinascimentale, esplorando l’affascinante ciclo di affreschi di Filippo Lippi dedicato alle Storie di Santo Stefano e San Giovanni Battista, per poi proseguire alla scoperta delle meraviglie custodite nel Museo dell’Opera del Duomo. Il Museo di Palazzo Pretorio aprirà sabato 17 maggio dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso alle ore 22.30) con un biglietto al costo ridotto di 4 euro: un'occasione unica per ammirare in notturna le opere della collezione permanente, con un catalogo che spazia dal XIV secolo fino alle opere contemporanee di Yves Klein e Michelangelo Pistoletto. Sarà possibile visitare anche la nuova mostra Lo storico e il mercante. Federigo Melis e Francesco Datini, realizzata in collaborazione con la Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”: un affascinante viaggio nel tempo tra storia, cultura ed economia attraverso sette secoli di storia, che segue le vicende parallele di Federico Melis e Francesco Datini, nel settantesimo anniversario della visita a Prato dei presidenti della Repubblica Luigi Einaudi e Giovanni Gronchi, che inaugurarono l'esposizione Internazionale dell'Archivio Datini organizzata da Federigo Melis in Palazzo Pretorio nel 1955. In mostra - al piano terra del Museo di Palazzo Pretorio - oggetti, immagini fotografiche, documenti e filmati che seguono un percorso articolato in sette sezioni. Nel fine settimana il Museo di Palazzo Pretorio organizza anche un ciclo di visite guidate gratuite al Palazzo Comunale di Prato (sabato a partire dalle ore 16, e domenica a partire dalle 10). Domenica 18 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, alle 10 è in programma una colazione nella splendida cornice di Palazzo Pretorio, accompagnata dal concerto del quintetto jazz a cappella Il Quinto Elemento (in collaborazione con la Scuola di Musica “G. Verdi” di Prato e la Camerata Strumentale di Prato) e seguita da una visita guidata alla mostra Lo storico e il mercante. Federigo Melis e Francesco Datini. Tutte le informazioni per la prenotazione sono reperibili sul sito del Museo di Palazzo Pretorio.