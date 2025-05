Galleria dell’Accademia, ingresso serale a 1 euro per la Notte dei Musei

Firenze, 15 maggio 2025 - La Galleria dell'Accademia di Firenze celebra la "Notte Europea dei Musei" con un'apertura straordinaria serale sabato 17 maggio. Torna l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom(International Council of Museums), che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. Il Ministero della Cultura anche quest’anno partecipa alla manifestazione, giunta alla ventesima edizione, con l’apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge). In un’atmosfera particolarmente suggestiva sarà possibile ammirare la collezione permanente della Galleria dell’Accademia, che spazia dal Duecento al XIX secolo. Il museo fiorentino resterà straordinariamente aperto in continuità con ingresso ad 1 euro dalle ore 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso alle ore 21.15). Ricordiamo che non sarà possibile prenotare biglietti per le fasce orarie straordinarie. Per il resto della giornata il museo manterrà le tariffe ordinarie, dalle ore 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20); in questi orari la prenotazione sarà attiva (al costo di 4 euro) e disponibile tramite call center al numero di telefono +39 055 294883 oppure online sul sito ufficiale del Museo al seguente link.

