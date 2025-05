Notte dei Musei 2025 a Firenze e in Toscana, la guida alle aperture serali

Firenze, 15 maggio 2025 - Una serata tra le più belle meraviglie della regione. Sabato 17 maggio torna la Notte europea dei Musei, una iniziativa che trasforma i luoghi della cultura in spazi aperti e visitabili fino a tarda sera. Promossa dal ministero della Cultura francese e patrocinata da Unesco, consiglio d'Europa e Icom, la Notte dei Musei si svolge contemporaneamente in tutta Europa con l’obiettivo di avvicinare il pubblico, in particolare i giovani, alla conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale europea. In tutta Italia, musei e aree archeologiche accoglieranno il pubblico con ingressi gratuiti o al costo simbolico di 1 euro, offrendo visite guidate, mostre tematiche ed espereizne immersive inedite. La Toscana apre decine di siti in tutte le province. Ecco la guida alle aperture serali sabato 17 maggio a Firenze e in Toscana.