Si accende la Notte europea dei musei: dove andare in Toscana

Firenze, 15 maggio 2025 – Dalle ville medicee alle aree archeologiche di Roselle e Vetulonia.

Sabato 17 maggio torna la Notte Europea dei Musei, l'iniziativa che unisce arte, cultura e partecipazione in un'unica serata di apertura straordinaria. Promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata da Unesco, consiglio d'Europa e Icom, la Notte dei Musei si svolge contemporaneamente in tutta Europa con l’obiettivo di avvicinare il pubblico – in particolare i giovani – alla conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale europea.

Anche quest'anno, pertanto, via ad una serie di aperture serali, mostre e visite guidate. In molti casi l’ingresso sarà gratuito o al simbolico costo di 1 euro, con iniziative speciali per offrire una nuova chiave di lettura ai visitatori, tra capolavori e percorsi inediti.

A Firenze e provincia, apriranno le porte la sera il museo archeologico nazionale e il museo di San Marco, dove sono in programma tre visite guidate gratuite (comprese nel biglietto d’ingresso) alle 19,30, alle 20 e alle 20,30. Visite tematiche anche alle ville medicee della Petraia e di Cerreto Guidi: alla Petraia si potrà partecipare, in gruppi di massimo 25 persone, al tour “Petraia sotto le stelle: una serata tra Granduchi e Re”, mentre a Cerreto Guidi alle 20,30 il personale accompagnerà i visitatori in “I preziosi ornamenti della dinastia medicea”, un focus sui gioielli dei Medici tra curiosità e racconti inediti.

In provincia di Grosseto, apertura serale per le aree archeologiche di Roselle, Vetulonia e dell’antica città di Cosa. Ad Arezzo e dintorni saranno visitabili la basilica di San Francesco, il museo archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate e l’abbazia di San Salvatore a Soffena. Proprio in quest’ultima, durante l’apertura straordinaria, si potranno ammirare gli scudi delle quattro porte cittadine che parteciperanno al “Gioco dell’Anello” il 12 e 13 luglio, una rievocazione medievale che unisce elementi di rugby e basket e coinvolge l’intera comunità di Castelfranco di Sopra.

Anche Lucca partecipa con i musei nazionali di Palazzo Mansi e Villa Guinigi, mentre a Pisa si potranno visitare il museo nazionale di San Matteo e quello di Palazzo Reale. In provincia di Pistoia, apertura straordinaria per l’Oratorio di San Desiderio e per l’ex chiesa del Tau. A Monsummano Terme, nella casa museo del poeta Giuseppe Giusti, a partire dalle 19 il musicologo Michele Bianchi terrà una conferenza su Giacomo Puccini, autore a cui ha dedicato numerose pubblicazioni.

In provincia di Siena, ancora, sarà aperto il museo nazionale Etrusco di Chiusi.

Anche molti musei non statali aderiscono alla Notte Europea dei Musei: a Firenze, il museo de’ Medici offrirà una visita guidata alle 20,30 condotta dal direttore, mentre il museo Salvatore Ferragamo sarà aperto gratuitamente dalle 19,30 alle 23, con la mostra “Salvatore Ferragamo 1898–1960”. A Siena, il museo della Contrada della Tartuca accoglierà i visitatori gratuitamente dalle 21 alle 23,30.

Alcuni musei richiedono prenotazione obbligatoria. La Notte dei Musei è un’occasione preziosa per vivere la bellezza dei luoghi della cultura in una luce diversa – quella del tramonto e della sera – e per riscoprire il patrimonio attraverso il racconto di chi ogni giorno lo custodisce.

Orari di apertura

FIRENZE

MAF Museo archeologico nazionale di Firenze

Via della Colonna, 38 – 50122 Firenze

Apertura serale: 19 – 22 (ultimo ingresso 21.15)

Museo di San Marco

piazza San Marco, 3 - 50121 Firenze

19.15 - 21.45 (ultimo ingresso 21.15)

Villa medicea della Petraia Ingresso gratuito

Via della Petraia, 40 - 50141 Firenze

Apertura serale: 19 .15 – 22

Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio Ingresso gratuito

via Ponti Medicei, 7 – 50050 Cerreto Guidi (FI)

Apertura serale: 19.15 – 22

AREZZO

Basilica di San Francesco

piazza San Francesco, 1 – 52100 Arezzo (AR)

Apertura serale: 20 – 23

Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romano

via Margaritone, 10 – 52100 Arezzo (AR)

Apertura serale: 20 – 23

Abbazia di San Salvatore a Soffena Ingresso gratuito

Via di Soffena, 2 – Castelfranco Piandiscò (AR)

Apertura serale: 20 – 23

GROSSETO

Area Archeologica di Roselle

Via dei Ruderi, 46 58040 Roselle (GR)

ore 19-22:00 (ultimo ingresso alle ore 21:45)

Area archeologica di Vetulonia Ingresso gratuito

vie Case di Siena, s.n.c. – 58043 Castiglione della Pescaia (GR)

Apertura serale: 18:30 – 21:30

Museo Archeologico Nazionale ed Area Archeologica di Cosa

via delle Ginestre, s.n.c. – 58015 Orbetello (GR)

Apertura serale: 18:30 – 21:30

LUCCA

Museo nazionale di Villa Guinigi

via della Quarquonia s.n.c. – 55100 Lucca (LU)

Apertura serale: 19:30 – 22:30 (ultimo ingresso ore 21:30)

Museo nazionale di Palazzo Mansi

via Galli Tassi, 43 – 55100 Lucca (LU)

Apertura serale: 19:30 – 22:30 (ultimo ingresso ore 21:30)

PISA

Museo nazionale di San Matteo

piazza S. Matteo In Soarta – 56126 Pisa (PI)

Apertura serale: 20 – 23

Museo Nazionale di Palazzo Reale

Lungarno Pacinotti, 46 – Pisa

Apertura serale: 20 – 23

PISTOIA

Chiesa del Tau Ingresso gratuito

Corso Silvano Fedi, 28 – Pistoia

Apertura serale: 19 – 22

Oratorio di San Desiderio Ingresso gratuito

via Laudesi, 53 – Pistoia

Apertura serale: 19 – 22

Museo nazionale di Casa Giusti Ingresso gratuito

viale Vincenzo Martini, 18 – 51015 Monsummano Terme (PT)

Apertura serale: 19 – 22

SIENA

Museo nazionale Etrusco di Chiusi.

via Porsenna, 93 – 53043 Chiusi (SI)

Apertura serale: 20 – 23