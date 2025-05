Arezzo, 15 maggio 2025 – Toscana: notte europea dei musei, aperti i luoghi della direzione regionale mic. Nella provincia di Grosseto si potranno visitare innotturna le aree archeologiche dell'antica Città di Cosa, di Roselle edi Vetulonia.

Ad Arezzo e provincia sarà possibile visitare la Basilica di San Francesco, il Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate e l'Abbazia di San Salvatore a Soffena

Inoltre, chi visiterà l'Abbazia di San Salvatore a Soffe serale straordinaria vedrà nella Chiesa gli scudi delle quattro porte che parteciperanno al "Gioco dell'Anello" il 12 e 13 luglio.

Questa rievocazione storico-medievale, simile al Calcio Storico Fiorentino e ad altri giochi toscani, si tiene dal 2019 a Castelfranco di Sopra ed è una competizione di rugby e basket tra le quattro porte (Aretina, Buia, Campana e Montanina). Sette giocatori per squadra si sfidano per far passare la palla in un anello,

cercando di fare più punti in due tempi da 20 minuti.

L'evento, ambientato nella piazza principale con il

Palazzo Comunale, coinvolge tutta la comunità con una

sfilata in costumi medievali.