Lucca Comics & Games, voilà le Festival: il fumetto francese, Ken il Guerriero e l’Odissea di Manara E’ dedicata alla Francia (ma non solo) l’edizione 2025 di Lucca Comics & Games, in programma a Lucca dal 29 ottobre al 2 novembre. Riflettori sull’Eternauta. Per i fan dei manga l’atteso Tetsuo Hara. In arrivo l’ultima serie di Stranger Things