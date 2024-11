"What if..." I personaggi Disney diventano supereroi Marvel

Lucca, 3 novembre 2024 – Cosa accadrebbe se... Il martello di thor scegliesse Paperino come eroe destinato a utilizzarlo per salvare il destino dell'umanità? O se invece lo stesso Paperino diventasse un mutante come Wolverine? Un'eventualità che si è realizzata nei primi due volumi di quella che promettono essere una lunga serie cross over tra Disney e Marvel Giada Perissinotto e Lorenzo Pastrovicchio, coppia artistica e nella vita che da oltre vent'anni illustra e firma storie dei più amati personaggi usciti dalla penna di Walt Disney. Li abbiamo incontrati a Lucca Comics and games al padiglione Panini, tra una seduta di firma copie e l'altra. Panini Comics ha presentato a Lucca Comics & Games 2024 la serie di avventure speciali e... fuori dall’ordinario. "Zio Paperone invece potrebbe essere un perfetto cattivo", dicono convinti. "Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime uscite". Intanto proprio il taccagno Zione è il protagonista del volume "Zio Paperone e il decino dell’infinito", un'opera da collezione che anticipava la serie What if…?, con i primi imperdibili titoli in versione albetto.

"Grazie alla penna di autori eccezionali, mantenendo le caratteristiche originali dei personaggi Disney più amati, proprio come il pasticcione Paperino, si forma una commistione con Marvel che è assolutamente unica e imperdibile anche per chi conosce meno quell'universo". "Zio Paperone e il decino dell’infinito" è la “storia del secolo”, un’avventura assolutamente speciale e fuori dall’ordinario, scritta e sceneggiata da uno tra i più talentuosi autori statunitensi, Jason Aaron, e disegnata da ben cinque artisti italiani, Paolo Mottura, Francesco D’Ippolito, Vitale Mangiatordi e proprio Lorenzo Pastrovicchio e Giada Perissinotto. Il secondo risultato della collaborazione a fumetti tra Disney e Marvel è la serie What if…?, frutto di un team che coinvolge diversi autori italiani. Già presentata nelle scorse settimane su Topolino, per la prima volta in Italia i primi due capitoli arrivano nel loro formato originale. “In What if...? Paperino diventa Wolverine! - ci dice Perissinotto – Paperino e Wolverine sono i protagonisti di un’avventura assolutamente fuori dall'ordinario: per l’occasione l’irascibile, scavezzacollo e simpaticissimo nipote di Zio Paperone si trasforma nel ferocissimo mutante artigliato… e chissà come andrà”. E come farà invece a impugnare il leggendario martello del figlio di Odino, Thor? “Sarà un’epica battaglia contro le forze nemiche!” Chiosa Pastrovicchio. Non resta che scoprirla.