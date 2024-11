Puccini per tutti. Scoprire il Maestro fin da bambini

L’associazione culturale CantiereNove presenta il progetto "Giacomino... un falento!" di Barbara Migliorini, maestra d’arte e atelierista dell’infanzia, che ha creato un percorso per i bambini come primo approccio alla scoperta del grande Maestro. l’obiettivo è coinvolgere, intrattenere e far conoscere, attraverso il teatro giapponese, opere rappresentate in tutto il mondo anche ai più piccoli.

Il progetto ha ottenuto un grande successo fin dalle sue prime uscite. "Realizzo con i bambini nel mio atelier dei laboratori, delle vere e proprie esperienze – racconta Migliorini –; questi tipi di laboratori servono ad arricchire la mente del bambino di conoscenze e creatività, aumentando autostima di sé. Ripercorriamo le strade dei grandi artisti del passato e del presente giocando con la fantasia. In occasione del Lucca Comics ho realizzato una rappresentazione attraverso la narrazione kamishibai originaria del Giappone, con l’utilizzo di un piccolo teatrino e poi un laboratorio per i bambini. Con ’Giacomino... un falento!’ porto in una dimensione adatta ai bambini ed all’infanzia la storia ed i personaggi di Madama Butterfly, Turandot e di Giacomo Puccini. Vorrei, in questa occasione, ringraziare l’associazione culturale CantiereNove che mi ha supportato in questa iniziativa ed avventura all’interno di un evento che è tra i più importanti a livello nazionale".

Il progetto di Barbara Migliorini fa parte delle varie iniziative promosse dall’associazione culturale CantiereNove; un’associazione nuova che vuole portare avanti iniziative culturali, sociali e educative con azioni di promozione e sostegno volte all’inclusione.