Lucca Comics e turismo. Un bilancio eccezionale . Anche per i nostri hotel

Chiude oggi con bilancio davvero eccezionale l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, una delle manifestazioni più iconiche nel panorama internazionale dei fumetti, dei giochi di ruolo e della cultura pop. L’appuntamento, ieri, ha registrato oltre 80mila visitatori, un vero record per un evento che non finisce mai di stupire. Gli alberghi e i locali di Montecatini hanno tratto beneficio dalle presenze di numerosi visitatori di questo appuntamento, che hanno scelto di pernottare in città. Le associazioni di riferimento delle strutture ricettive esprimono la speranza che, a partire dal 2025, con l’avvio della Fondazione Turismo possa essere organizzato un appuntamento anche a Montecatini in sinergia con Lucca Comics & Games, com’è avvenuto a Viareggio per questa edizione. Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam, sottolinea gli ottimi risultati degli hotel. "In termini di camere – sottolinea – la notte del 31 ottobre abbiamo registrato il 75% di copertura, quella del primo novembre il 95%, e quella del 2 novembre il 75%. La media complessiva si attesta intorno all’85%, davvero una bella prestazione. Le camere, comprensive di colazione, sono state vendute a circa 130 euro al giorno ciascuna, senza dubbio un buon prezzo. Possiamo ritenerci davvero soddisfatti, perché abbiamo garantito il mantenimento dei prezzi sui giusti standard. Questi visitatori hanno portato vita la sera, cenando nei ristoranti o andando a bere nei locali di Montecatini. Rispetto allo scorso anno, il tempo decisamente migliore ha favorito le presenze. Confidiamo che nel 2025, Lucca Comics & Games diventi un generatore di eventi per il nostro territorio, attraverso una sinergia con la Fondazione Turismo".

Il presidente di Assohotel Confesercenti Giovanni Biondi conferma la soddisfazione per i risultati di questa manifestazione. "Sono arrivate belle persone a soggiornare nei nostri alberghi – sottolinea – dotate anche di una buona capacità di spesa, che hanno potuto importare in città. La collaborazione con Lucca Comics, senza dubbio, deve essere resa ancora più ampia. Per il prossimo anno, confidiamo in una stretta cooperazione tra la Fondazione Turismo e gli organizzatori di Lucca comics & games, così come appena avvenuto a Viareggio". Sono tante le idee che, negli ultimi anni, sono emerse in città per una possibile collaborazione con la città delle mura, durante l’evento dedicato ai fumetti e ai giochi. Una decina di anni fa era emersa l’ipotesi di dedicare una mostra a Corto Maltese, l’avventuriero protagonista dei fumetti di Hugo Pratt, nelle sale della galleria civica comunale Moca.

