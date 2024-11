Lucca Comics & Games, chiusura sopra i 275mila biglietti. Niente record ma più sostenibilità per una rassegna baciata dal sole

Lucca, 4 novembre 2024 – Con i 46.655 biglietti venduti ieri, il numero finale di Lucca Comics & Games 2024 arriva a quota 275182 visitatori paganti: cifre lontane dai record di oltre 300mila del 2022 e 2023, comunque considerevoli, ma che hanno significato una migliore vivi

A Lucca ogni anno si sproigiona la fantasia (foto Alcide)

La giornata finale si è svolta senza particolari problemi dal punto di vista dell’afflusso, eccettuati alcuni rallentamenti del traffico in prossimità dei maggiori parcheggi, poi risolti in mattinata. I viaggiatori arrivati alla stazione ferroviaria di Lucca entro le ore 16 sono stati 15503, dei quali 7155 da Firenze, 4870 da Pisa, 3245 da Viareggio, 233 dalla Garfagnana.

8 foto Lucca, 1 novembre 2024 - A Lucca Comics & Games 2024 sono tantissimi i cosplayer che hanno sfoggiato i loro meravigliosi costumi, preparati nei minimi dettagli. Dalle serie tv, ai personaggi degli anime, ai film di fantascienza. Passeggiando tra le vie del centro e tra i padiglioni del grande evento, se ne vedono di tutti i colori. E ogni travestimento è più bello dell'altro. Ecco dunque le foto di alcuni cosplay a Lucca Comics & Games 2024. Leggi qui l'intervista a Himorta, regina dei cosplay

Nel week end l’attività della Polizia Municipale, in coordinamento con la Questura e con le altre Forze dell’Ordine, si è concentrata principalmente sulla gestione del traffico automobilistico e dei controlli su parcheggi. Gli agenti hanno complessivamente elevato 162 sanzioni per sosta sul marciapiede, sui margini o banchine ai lati delle strade, di cui 144 in aree di verde pubblico e una per veicolo controsenso; 12 le rimozioni di veicoli che costituivano intralcio e rilevato un caso di ubriachezza molesta.

Lucca Comics & Games segnala “movimento“ quale parola chiave dell’edizione 2024: “come le parti costitutive di un’opera di Puccini; come apertura, scambio e dialogo tra linguaggi e culture differenti tra artisti e artiste e il pubblico; come azione di coraggio nel mostrare al mondo il proprio essere più autentico, sostenuti dalla certezza di essere a casa a Lucca; come spostamento, dall’Italia e del mondo verso Lucca; dal passato al presente, verso il futuro, attraverso la celebrazione di tanti anniversari e, infine, come desiderio di vivere all’insegna dei cinque valori fondanti di LC&G: comunità, inclusione, rispetto, scoperta, gratitudine”.

Tornando alle cifre, ai visitatori paganti va a sommarsi il gruppo di tutti i professionisti che a vario titolo si sono accreditati: oltre 16mila. Molte di più le presenze totali, considerando anche le aree gratuite quali il Family Palace al Real Collegio; la Self Area, dedicata alle realtà indipendenti; l’Area Pro, che favorisce l’incontro tra gli aspiranti fumettisti e gli editori alla ricerca di nuovi talenti; il padiglione San Romano, dedicato all’esposizione delle tavole originali; la passeggiata delle mura; IMT Library - Game Science, con due aree didattico-scientifiche; il Giardino degli Osservanti, con il Community Village e l’area Cosplay e infine le ben 14 mostre prodotte e organizzate da LC& G, accessibili liberamente ai visitatori durante il festival.

Oltre 900 ospiti hanno reso possibili ben 1.585 appuntamenti tra incontri, dibattiti, laboratori, workshop, sessioni di gioco, showcase e il ricco programma di anteprime ed eventi tra cinema e serie TV dell’Area Movie; 13 i Paesi e le aree geografiche di provenienza dei corrispondenti esteri che hanno coperto l’evento: Francia, Svizzera, Polonia, Austria, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Brasile, Spagna, Russia, Canada, Balcani e Medio Oriente; 660 gli espositori che hanno strutturato e animato con la loro offerta editoriale questa edizione; più di 400mila visualizzazioni e oltre 150mila gli spettatori unici che hanno partecipato a Lucca Comics & Games da remoto attraverso le dirette del Live Show su Twitch.

“Lucca Comics & Games cambia l’immagine della Toscana, invasi da un milione di appassionati”, ha dichiarato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. “Un’edizione straordinaria, una delle più grandi di sempre, con un picco di contenuti, di arte, di vendite ma soprattutto di partecipazione”, ha detto Emanuele Vietina, direttore di LC&G. “Un lavoro fantastico”, la semplice constatazione del presidente di Lucca Crea, Nicola Lucchesi nel ringraziare tutto lo staff della manifestazione.

Tra gli eventi dell’ultimo giorno di manifestazione, da ricordare in particolare la tradizionale asta benefica dell’Area Perfornance di Lucca Games e lo speciale di un’ora andato in onda in diretta su Rai3, alle ore 13, grazie agli inviati del TG3 Toscana Federico Monechi, Andrea Marotta e Michaela Barillari.