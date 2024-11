A Lucca Comics & Games i 90 anni di Paperino

Lucca, 3 novembre 2024 – Lucca Comics & Games ha festeggiato i 90 anni di Paperino, uno dei protagonisti assoluti del mondo Disney e non solo.

L’esordio di Donald Duck (il nostro Paolino Paperino) avviene nel cortometraggio The Wise Little Hen (La gallinella saggia) del 9 giugno 1934. È bastato poco a questo papero vestito da marinaretto per conquistare il pubblico di tutto il mondo, soprattutto grazie alle evoluzioni e alle trasformazioni durante gli anni. Oggi, a 90 anni, Paperino non ha perso un grammo della sua carica di simpatia e dinamismo, sempre con quel suo essere il papero della porta accanto, alle prese con i problemi quotidiani di una vita “normale”, senza mai essere banale

Per festeggiarlo Panini Disney ha presentato tante proposte firmate da grandi autori del fumetto italiano e internazionale, come Paperino e il ventino fatale, storia originale del grande Carl Barks presentata a Lucca in una versione Super Deluxe – numerata e a tiratura limitata – e con una cover telata di Federico Bertolucci che ha supervisionato anche la nuova colorazione della storia. Tra le novità dedicate al Papero più simpatico del mondo, anche i volumi Che aria tira… Paperino, di Silvia Ziche, Paperino e la banda del lupo, di Francesco Artibani e Lorenzo Pastrovicchio.