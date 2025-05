Il saluto di Lucca Comics . Tornano le maxi biglie . Kopinski omaggia Petacchi

In occasione della decima tappa del Giro d’Italia 2025 in programma martedì 20 maggio, torna la collaborazione tra il Comune di Lucca, RCS Sport e Lucca Comics & Games per celebrare il mondo dei pedali con uno sguardo artistico e simbolico. Dopo il successo dell’edizione 2024 con la mostra “Karl Kopinski: Wearing the Pink”, torna protagonista Karl Kopinski, illustratore britannico di fama internazionale, legato da tempo alla città di Lucca.

Cuore dell’iniziativa saranno 8 biglie giganti, trasparenti e colorate, ispirate ai giochi d’infanzia ma cariche di significato: all’interno di ognuna saranno esposti i ritratti iconici dei grandi campioni del ciclismo, realizzati dallo stesso Kopinski. Un omaggio a figure leggendarie come Gino Bartali, Fausto Coppi, Marco Pantani, ma anche a protagonisti contemporanei come Mark Cavendish e Tadej Pogačar.

Le installazioni saranno posizionate a Lucca, a Porta Elisa, e a Pisa, in piazza XX Settembre, lungo il percorso della cronometro. A Pisa sarà esposta la biglia più grande, alta ben 6 metri, simbolo della potenza e dell’eroismo che questa disciplina incarna.

Alle biglie si aggiunge un’opera inedita e personale: un ritratto dedicato ad Alessandro Petacchi, nato dall’amicizia tra l’artista e il campione delle due ruote, entrambi appassionati delle rispettive arti. Il reveal di questa ultima creazione di Kopinski avverrà in Piazza Napoleone a Lucca, il 20 maggio, alla presenza dell’artista e in compagnia di Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games e di Nicola Lucchesi, presidente di Lucca Crea. Sarà presente anche il campione Alessandro Petacchi.

La presenza di Karl Kopinski a Lucca – città con cui ha stretto un legame profondo negli anni – rappresenta anche un momento di forte valore umano. L’artista britannico, noto per il suo talento e la sua generosità, ha infatti attraversato negli ultimi tempi un periodo difficile a causa di una malattia che ne ha limitato l’attività creativa.

Per esprimergli vicinanza e supporto concreto, gli artisti dell’Area Performance di Lucca Comics & Games hanno deciso di unirsi in un gesto collettivo di solidarietà: doneranno un’opera originale ciascuno per un’asta benefica il cui ricavato sarà destinato a sostenere Kopinski e la sua arte. L’asta sarà ospitata dalla piattaforma Catawiki e sarà online a partire da venerdì 6 giugno.