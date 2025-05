Lucca Comics & Games, il film. Macchine da presa in azione al Polo Fiere

Lucca, 7 maggio 2025 – Avvistata vicino al Polo Fiere di Lucca la troupe che sta continuando a girare i film dedicati a Lucca Comics & Games. Potrebbero essere tre o quattro i film prodotti e distribuiti in sala a partire dalla fine del 2025 e successivamente sulla piattaforma digitale IWONDERFULL (disponibile su Amazon Prime) per raccontare la community, la cultura e i valori di Lucca Comics & Games.

Il progetto è stato annunciato a settembre 2024 e nasce dalla collaborazione tra Lucca Crea e I Wonder Pictures (https://iwonderpictures.com/), casa di distribuzione cinematografica indipendente, che realizzerà i docu-film assieme al proprio partner produttivo All At Once e si occuperà della distribuzione.

Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea, con Simone Bianchi sul set

Da un’idea di Andrea Romeo, produttore e direttore editoriale di All At Once e I Wonder Pictures, e dello scrittore, regista e critico cinematografico Manlio Castagna, che ne cura la scrittura e la regia, ha subito incontrato l’entusiasmo dell’organizzazione di Lucca Comics & Games.

I film esploreranno il ‘fenomeno Lucca Comics & Games’ da più punti di vista per restituire, grazie alla forza del racconto cinematografico, l’immagine prismatica di una realtà unica nel panorama italiano per ambizioni, missione, longevità e impatto culturale, prossima a festeggiare nel 2026 il suo sessantesimo compleanno.

Sarà dunque l’occasione per raccontare non solo la sua quotidianità, i dietro le quinte, i principi e gli intenti intellettuali legati alla sua realizzazione, quanto anche per descrivere le persone come i professionisti, gli artisti, e il pubblico protagonista che ogni anno si raccolgono a Lucca per celebrare le proprie passioni e comprendere il contemporaneo, creando ogni anno nuove storie e nuovi mondi.

Oggi infatti, al polo fiere, protagonista l’artista lucchese di fama internazionale Simone Bianchi, oltre ad altri collaboratori di cui non sono stati svelati ulteriori dettagli.