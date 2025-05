Star Wars Day, grande folla in centro per la spettacolare parata in costume

Lucca, 5 maggio 2025 – Lo ’Star Wars Day’ è stato celebrato ieri in città, in pieno stile Lucca Comics & Games, grazie al Comune e a Lucca Crea. A partire dalle ore 15, ha preso forma la sfilata dei personaggi più amati della Saga di George Lucas per le strade del centro storico, dando vita ad una grandiosa parata, davanti a un foltissimo pubblico, con numerosi figuranti in costume. Dalla sede di Confcommercio in via Fillungo, dopo aver percorso via Roma, piazza San Michele, via di Poggio, piazza della Cittadella, via San Paolino, via Vittorio Veneto e piazza Napoleone, la laica processione è arrivata in piazza del Giglio, dove troneggiava già dal mattino un modello del caccia stellare X-Wing, proprio davanti al Teatro.

Per l’occasione sono stati chiamati in città tutti i più importanti gruppi ufficiali italiani e internazionali della Saga e, grazie alla collaborazione dei musicisti dell’orchestra del Conservatorio Luigi Boccherini, tutti hanno potuto ascoltare la colonna sonora e le musiche che hanno accompagnato i momenti salienti delle vicende di Luke Skywalker e degli altri protagonisti, realizzate dal compositore John Williams. In piazza è poi stato possibile partecipare liberamente alle lezioni della “scuola padawan” di Saber Guild.

Presente in piazza anche lo stand Unicef, con le famose pigotte e il droide R2KT a grandezza naturale a cura di R2KT Italia. Nel corso del pomeriggio è intervenuto il sindaco Mario Pardini, che dopo aver ricordato i suoi trascorsi legati al settore Movie di Lucca Comics & Games, ha ringraziato i tanti presenti, tutte le associazioni, i vari gruppi e, naturalmente, Lucca Crea, rappresentata dal direttore Emanuele Vietina e dal presidente Nicola Lucchesi, per aver dato vita a questa giornata, con la prospettiva che possa diventare un appuntamento fisso per la città.

Paolo Ceragioli