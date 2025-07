Al via la mostra di Bergamini

Prenderà il via stasera mercoledì 16 luglio alle ore 19,30, presso la Foresteria La Casa Del Boia, la mostra fotografica “Oltre i limiti“, dell’alpinista lucchese Riccardo Bergamini (nella foto). Un albo d’oro di imprese ad alta, anzi, altissima quota che raccoglie circa 100 foto suddivise in 10 pannelli, ognuno dei quali rappresenta una diversa scalata affrontata da Bergamini sulle catene montuose più alte del pianeta in Nepal, Tibet, Pakistan, Perù, Alaska, Cina e Kirghizstan.

Le foto che rappresentano i momenti più significativi di queste ascese alle diverse vette affrontate, sono accompagnate da una descrizione della montagna e dal racconto della scalata stessa, in una sorta di gara fra immagine e scrittura che insieme accompagnano il visitatore a vivere le sensazioni e le emozioni vissute dallo scalatore. Sarà presente lo stesso Bergamini che accompagnerà gli intervenuti in una visita guidata alle foto che compongono l’esposizione. La serata sarà animata da un aperitivo e dalla presenza degli amministratori degli sponsor locali che supporteranno Bergamini nell’imminente partenza, per la prossima ambiziosa impresa alpinistica, Lucar Toyota, Officina Betti Marino, Gelateria Eva, Colle delle 100 bottiglie, Garage Daytona, McDonald, Gelato da Piero, Top Speed, La Tana della Lupa, TClub, Antico Caffè delle Mura, Shaker, Topp Cup League, Campo Base Outdoor, Cross Fitness La Maddalena.

Fabrizio Vincenti