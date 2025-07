Fenomeno delle “baby gang“: "Chiediamo un cambio di passo"

Il fenomeno delle baby gang - scrive Vittorio Fantozzi (nella foto), capogruppo di Fratelli d’Italia – è ormai esploso anche in Toscana. Fantozzi ha presentato una mozione, firmata anche da Sandra Bianchini, approvata all’unanimità. "Ormai – prosegue il testo – è un bollettino di guerra, con la moltiplicazione degli episodi di violenza di matrice giovanile, che affianca e si sovrappone a quella già esistente, creando nuovi fronti e ulteriori preoccupazioni. L’aspetto più grave è quello della nutrita presenza di gruppi armati, decisi a fare valere la propria supremazia, anche nell’ambito dello spaccio di stupefacenti. Ci sono degli studi dai quali emerge che il 40% degli studenti fra i 15 e i 19 anni ha preso parte a episodi di violenza nel 2023, mentre in Italia si stima in 2500 il numero di baby gang attive".

"Chiediamo perciò – conclude Fantozzi – un cambio di passo alla Regione Toscana. E’ necessario valutare il fenomeno sociale coinvolgendo tutti gli enti e i soggetti interessati. Potenziare le iniziative in essere, gli sportelli psicologici scolastici, sostenere i progetti del territorio, diffondere modelli positivi con la creazione di una cultura di prevenzione e portare la questione nella Conferenza Stato-Regioni, per cercare contromisure".