Il film di Greenaway: superate le difficoltà, Dustin Hoffman a Lucca fra pochi giorni

Lucca, 9 marzo 2024 – Fumata bianca. Una notizia che apre all’ottimismo anche se, visti i vari “stop-and-go“ è naturale prenderla con le molle. Il film di Peter Greenaway con Dustin Hoffman, “fermato“ per alcune settimane dall’incertezza dei finanziamenti, si farà.

Il Comune ha ricevuto comunicazione ufficiale dell’inizio delle riprese entro il mese di marzo con lettera firmata dalla produzione internazionale Facing East Entertainment e dalla produzione italiana The Family.

E così sono ricominciate in questi giorni le fasi di pre-produzione e i sopralluoghi in centro storico, alla presenza del regista e del team tecnico. Una notizia accolta positivamente dall’amministrazione comunale.

“Siamo contenti – dichiara il sindaco Mario Pardini – di sapere che sia ripresa la fase di pre produzione del film. Aspettiamo fiduciosi”. “Augurandoci il buon esito del progetto – aggiunge l’assessore Remo Santini – ribadiamo il nostro sostegno, disponibilità e pieno supporto per lo sviluppo di quello che potrebbe essere un percorso cinematografico di rilevanza storica per la città e per tutto il territorio. Informeremo tempestivamente la cittadinanza sui possibili disagi nel corso della lavorazione”.

Per il resto è tutto come da “copione“. Sarebbe confermato tutto il cast, quindi da Dustin Hoffman, Helen Hunt e Laura Morante. Peter Greenaway è in città da venerdì scorso e ieri la produzione si è incontrata con l’amministrazione comunale, specificamente il sindaco Pardini e l’assessore Santini. In questi giorni circa 80 persone tra produzione, tecnici, scenografi, direzione luci, sono impegnati nei sopralluoghi delle location che saranno protagoniste delle scene.

Ancora non è sciolto il nodo sul titolo, se sarà “Lucca Mortis” o “The Towers’ Stories” ma pare ormai certo che le riprese riprenderanno intorno alla metà di marzo, e questa volta ci sarà Dustin Hoffman quello “vero“, non la controfigura che era stata avvistata a dicembre in giro per il centro storico, e aveva spiazzato non pochi. Dunque lo “sblocco“ del film sarebbe ufficiale, e il conto alla rovescia è iniziato anche per le 500 comparse che erano state selezionate in città. Durante le settimane di lavorazione previste saranno toccate più di 25 location del centro storico tra interni ed esterni, per un budget totale stimato intorno ai 15 milioni di euro. Alcune scene saranno girate in cima alla torre Guinigi, tra le Mura cittadine, piazza San Michele, piazza san Frediano e all’interno di palazzi storici come palazzo Pfanner. Si girerà anche in studio negli spazi dell’ex manifattura in via Filzi.

Il film narra la storia di uno scrittore newyorkese che si concede un anno sabbatico per visitare Lucca, alla ricerca delle sue lontane origini italiane, un’occasione per riflettere sulla vita, il passato e le scelte fatte. Ambientato nel 2001 l’anno dell’attentato alle torri gemelle a New York, The Towers’ Stories (titolo provvisorio) crea una sorta di parallelismo con le torri di Lucca. E, nello specifico, con Torre Guinigi.