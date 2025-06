Riabilitazione e autonomia. Un aiuto per gli amputati

Dalla consegna della protesi, ai primi passi verso l’autonomia. Dall’unione delle professionalità di Michelotti Ortopedia e Centro medico Martini nasce un nuovo servizio gratuito e strutturato per rispondere alle esigenze delle persone amputate. Il pacchetto prevede 5 sedute da 2 ore ciascuna, ‘su misura’ del paziente che sarà accompagnato nel percorso riabilitativo da due figure chiave: il fisioterapista e il tecnico ortopedico. Il primo interverrà con la rieducazione motoria e propriocettiva, il secondo monitorerà l’adattamento alla protesi, controllerà gli assetti e, se necessario, effettuerà regolazioni in tempo reale. Le sessioni si svolgeranno nella palestra attrezzata del Martini in via Romana 213, e in omaggio sarà consegnata la cuffia post-operatoria, fondamentale per ridurre i tempi di protesizzazione.

"Siamo orgogliosi di offrire un servizio pensato per accompagnare con attenzione e competenza le persone amputate in un momento così importante del loro percorso - ha commentato Gabriele Michelotti, alla guida dell’azienda di famiglia -. Da sempre lavoriamo per garantire soluzioni su misura e servizi che mettano al centro la persona. Elemento chiave del progetto è la sinergia tra tecnico ortopedico e fisioterapista, che collaborano fin dal momento della consegna della protesi, avviando subito un trattamento mirato e personalizzato".

"Il servizio, gratuito, è stato pensato per rispondere a un bisogno reale e decisivo per la corretta riabilitazione del paziente: il momento in cui lo stesso si trova a dover riconquistare l’equilibrio e la sicurezza nei movimenti, dopo l’impianto di una nuova protesi, è cruciale per il benessere fisico e psicologico della persona – ha aggiunto Francesca Martini, amministratrice del Centro Medico -. E proprio qui si inserisce l’intervento con l’intento di accompagnare ogni persona in modo efficace e umano".