Alma, 60 anni di passione verde

I nomi, dicevano i latini, sono la conseguenza delle cose. In un nome insomma, ci sono uno o più significati. Da ben 60 anni Alma - acronimo di Azienda Lucchese Meccanizzazione Agricola - rappresenta un punto di riferimento per chiunque abbia a che fare con il verde. Il negozio di Monte San Quirico, che è anche un’officina specializzata nella manutenzione e la riparazione dei mezzi agricoli o da giardinaggio, è un approdo sicuro per agricoltori o pollici verdi 2.0. Qui si trovano i marchi storici del settore e ogni accessorio possibile. Ma Alma - che in spagnolo vuol dire ‘anima’ - è anche una storia imprenditoriale che ha come punto di forza la famiglia e la passione nel lavoro e nell’ascolto dei clienti. Dell’Oltreserchio e ben oltre. E la forza della famiglia attinge dalla sua ‘anima’ appunto. Da Tullio Consani e da quando, nel 1965, dopo aver fatto esperienza nella ditta Nannipieri di Pisa, decide di aprire un negozio a Lucca, in Borgo Giannotti. I sacrifici, l’impegno, una clientela affezionata. Piccoli, grandi passi. Fino al 1988, quando Tullio viene affiancato dal figlio maggiore Federico e a cui pian piano affida la gestione - professionale e cortese - dell’attività. Nel 1996 tocca all’altro figlio Alessandro - il ’mago’ nelle riparazioni -, aggiungere un altro capitolo alla storia familiare che presto si arricchirà di una new entry, Matteo, il figlio di Federico. Domani la famiglia Consani festeggerà i 60 anni di ‘Alma’ con amici e clienti. Ci sarà anche il piccolo Kevin, figlio di Alessandro. La quarta generazione. Per una storia destinata a continuare altri 60 anni e, chissà, molti, molti di più.