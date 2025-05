Duecento anni in due, grande festa: "Ci siamo separati solo una volta"

Sulla torta, una grande crostata di frutta e crema, hanno voluto venissero messe le candeline che sommano le loro età: 200. Un’età divisa in due: cento anni per Paolo e cento per Paola Anzidei, che hanno sempre condiviso tutto, a partire dalla pancia della mamma. Gemelli e uniti per un secolo tondo tondo che hanno voluto festeggiare, come sempre, insieme, circondati dall’affetto di parenti e amici. "Son contento, perché c’è tanta gente a cui voglio bene" dice Paolo sorridendo. Qualche acciacco dell’età inevitabilmente c’è, ma la mente è lucidissima e anche la voglia di raccontarsi e di festeggiare, cantando "Tanti auguri a noi" e battendo le mani. E di cose da raccontare in cento anni di vita (200 in due, come preferiscono ricordare) Paolo e Paola ne hanno tante.

Sono nati il 26 maggio 1925. Solo una volta, nella loro lunga esistenza, si sono dovuti lasciare per un tempo che è parso infinito: quando Paolo partì per la guerra. Fu catturato dai tedeschi, portato a Cassino. Ma riuscì a scappare e a tornare a piedi dalla sua famiglia. E dalla sua adorata gemella. "Fece una bella girata", scherza Paola, mentre intreccia le dita con quelle di Paolo, accarezzandosi le mani in un gesto commovente.

Dopo la Liberazione, lui ha fatto il rappresentante di commercio di biancheria intima e costumi. Negli anni 90 ha sposato la sua amata Gianna. Lei invece aveva in gestione una lavanderia dove ha conosciuto il marito, più giovane di lei: ha 98 anni. Insieme vivono da qualche tempo in una residenza assistita. "Mangio, bevo, dormo. Sto proprio bene e i 100 anni non li sento" dice Paola ospitata nella casa del fratello per festeggiare insieme questo splendido compleanno. Uniti in tutto. "Se io sto male, nel giro di poco si sente male anche lui" racconta Paola. "Non contemporaneamente, ma dopo due o tre giorni se uno dei due ha un raffreddore o la bronchite, lo prende anche l’altro". Il segreto della longevità? "Stare calmi e non aver problemi". Un consiglio prezioso per un compleanno da record.