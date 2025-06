La Giornata della Musica. Concerto in San Girolamo

Sul red carpet la XIIIª edizione di Arcobaleno d’Estate, il contenitore di eventi che fino al 24 giugno animeranno la Toscana per salutare l’inizio dell’estate e della stagione turistica, promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria per i numerosi eventi locali.

E Lucca, città della Musica e dei Musicisti, non può che unirsi in grande stile alle celebrazioni internazionali della Giornata della Musica, che ricorre ogni anno nel giorno del solstizio d’estate. Per l’occasione, il Teatro del Giglio Giacomo Puccini, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “L. Boccherini”, propone un concerto a ingresso libero che si terrà oggi alle 18.30 al Teatro San Girolamo. Protagonista del pomeriggio in musica sarà il Quintetto del Conservatorio “L. Boccherini” di Lucca – Chiara Bosco e Alice Laudicina (violini), Elisabetta Cordoni (viola), Arion Daci e Livia Civello (violoncelli) - della classe di Musica d’insieme per strumenti ad arco del professor Paolo Ardinghi.

I musicisti eseguiranno il Quartetto in Do minore op. 18 n. 4 di Ludwig van Beethoven e il I movimento dal Quintetto in Do maggiore D596 di Franz Schubert. L’iniziativa rientra appunto nel magico cartellone di “Arcobaleno d’Estate”, la grande festa in questi giorni diffusa in tutta la regione. Un appuntamento da non perdere. Al termine del concerto sarà servito un aperitivo offerto da ConfCommercio per concludere in convivialità un pomeriggio all’insegna della grande musica.

La soddisfazione dell’amministratore unico del Teatro del Giglio Giacomo Puccini, Giorgio Angelo Lazzarini; “Tengo molto a questa iniziativa della Regione Toscana e del quotidiano La Nazione che vede ormai partner stabile il Teatro del Giglio Giacomo Puccini, con la collaborazione del Conservatorio Boccherini. Un concerto Arcobaleno che preannuncia l’estate, che lancia un messaggio di speranza e con un programma musicale molto interessante“.

“Quella dell’Arcobaleno è un’opportunità importante – sottolinea Maria Talarico, presidente del Boccherini – che offre al Conservatorio la possibilità di ribadire un ruolo di eccellenza riconosciuto nella formazione delle giovani generazioni“.