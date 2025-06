Festa della musica, concerti e non solo: programma per tutti i gusti

La città di Montecatini è pronta a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per celebrare la Festa Internazionale della Musica. Sabato 21 giugno arriva "Music is Good", un’intera giornata dedicata alle sette note, con concerti, street band, laboratori per bambini, performance live e tanta energia che invaderà le strade e le piazze del centro città.

Il via ufficiale sarà alle 10.30 alle Terme Tettuccio, con il concerto di premiazione "Awards Ceremony" degli studenti dell’Accademia Leoncavallo. Subito dopo sul palco saliranno gli allievi della Scuola musicale Giovanni Pacini di Pescia, con un’esibizione di brani carica di talento e passione. Nel pomeriggio la festa continua e la musica si moltiplica dalle 17: tra Kursaal e Piazza del Popolo spazio ai laboratori creativi. Alessandro Zilli, Chantal Paganelli e Anita Villani guideranno i partecipanti alla scoperta di "Music Art", mentre Alessandro Pieri accenderà il ritmo con quattro batterie a disposizione di tutti nel laboratorio "Interagiamo nel rumore". Con lui, sul palco, anche i bambini della Good Band, del Teatro Buonalaprima, e della scuola di musica "Bellini" di Monsummano, nonché i giovani talenti della scuola di ballo Artefact e del Coro D’Altrocanto.

Contemporaneamente, in Corso Roma, il palco si moltiplica con altri appuntamenti imperdibili: il maestro Nicola Memoli con le cantanti Rachele e Giovanna. Ci sarà anche la Ricover Band, mentre poco distante andranno in scena le performance di J-Event & Artist Management e del talentuoso Joel Deep FIKO insieme a Elsa e il Bebo, duo chitarra e voce. La musica classica troverà spazio con i pianisti Alberto Landi e Gaetano Boemio, mentre Cristian di Roma (tastiera) e Franc Ramos (violino) porteranno eleganza e intensità nei loro set. Non mancherà la voce calda e graffiante del cantautore Gianmarco d’Annibile, in arte xFiloSpinato, con la sua chitarra e armonica.