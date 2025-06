Quelle nozze senza tempo. Festa per storiche coppie

"Ci sono momenti in cui il ruolo istituzionale lascia spazio all’emozione più vera. A Villa Schiff ho avuto l’onore di celebrare insieme a tante coppie un traguardo che parla al cuore: 50 e oltre anni di vita condivisa. Non è solo una festa. È la testimonianza viva di cosa significhi scegliere ogni giorno di camminare insieme", così il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti per festeggiare sabato scorso i traguardi di oltre sessanta coppie. "In quegli sguardi, in quelle mani che ancora si cercano, ho visto la forza dell’amore – ha aggiunto – Un amore che resiste al tempo, che affronta le difficoltà, che costruisce, accoglie, protegge. Mi porto a casa storie, sorrisi, emozioni che restano. E un grande insegnamento: che la vera ricchezza è ciò che si costruisce con pazienza, dedizione e affetto reciproco. E grazie all’Orchestra Giovanile G.B. Giorgini e a Don Bernardo Scusa per aver dato voce e armonia alla giornata".

50 anni

Mario Mariani e Daniela Bascherini; Luigi Nicolini e Bruna Bellotti; Giuseppe Buffoni e Maria Rosaria Lorenzoni; Agostino Gabriellie Patrizia Vitaloni; Eustachio Benedetti e Maria Teresa Dallasta; Luciano Salvadori e Gemma Tincani; Franco Petracci e Rosalba Serbandini; Carlo Bonacoscia e Giuliana Del Giudice; Lorenzo Landucci e Nadia Mazzanti; Fernando Vietina e Anna Maria Vita; Valter Gabrielli e Fernanda Giorgieri; Marco Petracci e Angela Petrocchi; Francesco Podesta’ e Giovanna Bertuccelli; Cesare Gianfranceschi e Maria Giorgia Di Giulio; Amedeo Del Giudice e Rosita Stagnari; Francesco Rosi e Ilva Silicani; Oreste Cherubini e Loredana Ciregia; Salvatore Lo Cascio e Maria Grazia Bianchini; Pasquale Lauro e Antonia Boccia; Piero Rosi e Milla Zanchetta; Vittorio Zanchetta e Giovanna Fiori; Paolo Biz e Anna Lombardi; Franco Pali e Giuseppina Germelli; Fabrizio Bianchi e Maria Rosa Tonetti; Luciano Marchi e Andreina Antonietta Risso; Giuseppe Bossoli e Loretta Conci; Loriano Aliboni e Fernanda Della Tommasina; Enio Vietina e Annita Edifizi;Piero Rustighi e Raffaella Pellicani; Mauro Lenzetti e Calma Del Freo; Paolo Colle e Lauretana De Angeli; Gabriello Cima e Orlinda Tonacci; Bruno Bertanelli e Venezia Salvatori; Antonio Marrai e Maria Lorena Giorgeri; Emilio Manfredi e Patrizia Giannotti; Bruno Panariello e Anna Biz; Pietro Pegollo e Miriam Edifizi; Fabrizio Gianninie Teresa Maria Orlando.

60 anni

Vincenzo Germelli e Giuseppina Rosi; Giacomo Del Corto e Giovanna Bertuccelli; Giuseppe Corotti e Nila Spinetti; Pier Giuseppe Mattei e Maria Antonietta Marini; Giuseppe Lucidi e Gabriela Palmieri; Marcello Baldie Giuliana Petracci; Carlo Mori e Lia Carducci; Enzo Chioni e Assunta Russo; Giorgio Palamidessi e Mara Barbuti; Mauro Gianfranceschi e Iolanda Evotti; Frassetto Giandomenici e Mariella Binelli; Vito Bonanno e Costanza Fontanarosa; Guglielmo Savoli e Maria Luisa Melandri; Mario Ricci e Maria Teresa Bianchi; Filippo Baiamonte e Anna Di Liberto.

65 anni

Luigi Barotti e Annita Ronchieri; Giorgio Iacopetti e Anna Maria Micheli; Pietro Pucci e Angela Maggiani; Gino Giannaccini e Natalina Bertipagani; Paolo Baldini e Graziella Bandera; Menotti Angelotti e Asia Buffoni.

70 anni

Silvio Masini eMaria Rosa Giorgini.