Film di Greenaway, la produzione torna in città

C’è uno spiraglio, per ora niente di più per il film del regista Peter Greenaway con protagonisti nientemeno Dustin Hoffman e Helen Hunt. I produttori internazionali in questi giorni – dopo uno stop di alcune settimane – sono riapparsi a Lucca e hanno preso di nuovo contatto con il sindaco Mario Pardini e con l’assessore Remo Santini.

La visita è avvenuta ieri a Palazzo Orsetti. Lo sforzo comune è quello di far andare in porto una pellicola che sarebbe uno straordinario lancio planetario per la nostra città. Ma per la quale sarebbero subentrate negli ultimi tempi difficoltà inerenti il budget (circa 15 milioni di euro) quindi i nuovi ciak, come pure il destino dell’intero film, per ora restano con il punto interrogativo. La sinossi dice che Hoffman nel vestirà i panni di uno scrittore newyorchese che dopo l’11 settembre 2001 decide di viaggiare nei luoghi delle sue origini: la sua famiglia viene dall’Italia e lui si ritrova così a Lucca.

Le riprese erano previste in 25 location del centro, tra cui piazza San Michele, piazza San Frediano e Torre Guinigi ed erano iniziate nei primi giorni di dicembre, i casting delle comparse già completati a fine ottobre con numeri da recordì e code infinite. Un grande entusiasmo su cui ora però pesano tante incognite.

