Geal nella top italiana per qualità. L’azienda lucchese dell’acqua riceve il premio di “Arera“

Geal, azienda eccellente. L’ennesima attestazione arriva da Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che ha comunicato i risultati dell’analisi sul raggiungimento degli obbiettivi di miglioramento della Qualità Tecnica del servizio idrico integrato a livello nazionale per il biennio 2022-2023.

Il premio riconosciuto da Arera alla nostra società dell’acqua è di circa 1.7 milioni di euro e in particolare sono tre i macro-indicatori distintivi per Geal. Per l’indicatore M2 (Interruzioni del servizio idrico), Geal conferma i risultati di affidabilità di erogazione del servizio idrico raggiunti nel biennio precedente.

Riconoscimento significativo anche per i risultati raggiunti sul macro-indicatore M5 (Smaltimento fanghi in discarica). Su questo specifico indicatore Geal, sempre sulla base degli obiettivi di mantenimento, risulta in quattordicesima posizione a livello nazionale, confermando e migliorando di una posizione i risultati conseguiti nel biennio precedente. Nel settore della depurazione, si afferma l’eccellente risultato relativo al macro-indicatore M6 (Qualità dell’acqua depurata) per il quale Geal, oltre ad aver ricevuto un significativo premio economico in termini di obiettivi di mantenimento, si è classificata in prima posizione a livello nazionale, migliorando ulteriormente il posizionamento in seconda posizione ottenuto nel precedente ciclo di monitoraggio per gli anni 2020-2021.

“Per la terza volta consecutiva - afferma il Presidente Riccardo Maria Cavirani - Geal ha ottenuto significativi premi e riconoscimenti dall’Autorità consolidando le performance ottenute precedentemente. Questo risultato è frutto del know-how del personale e dei vertici dell’azienda“.