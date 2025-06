Scoperti 58 evasori totali. Recuperati a tassazione ben 75 milioni di euro e altri 12 di Iva sottratta

Con una cerimonia alla caserma “Giacomo Puccini” le Fiamme Gialle di Lucca hanno celebrato i 251 anni dalla fondazione del Corpo. L’evento è stato presieduto dal Comandante Provinciale, Col. Andrea Canale, alla presenza del Prefetto Giusi Scaduto e delle più alte Autorità civili e militari. Schierati nel piazzale della caserma i Comandanti dei Reparti alla sede di Lucca, Viareggio e Castelnuovo Garfagnana, nonché Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, in rappresentanza delle circa 160 Fiamme Gialle lucchesi. Presenti anche le delegazioni delle Sezioni A.N.F.I. di Lucca e Viareggio. Nel corso della cerimonia consegnate ricompense di carattere morale ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti operazioni di servizio, dal contrasto alla criminalità economico - finanziaria, all’evasione fiscale, al riciclaggio e alle scommesse clandestine, alla tutela della spesa pubblica.

Il Comandante Provinciale, dopo aver ricordato il sacrificio di Carlo Legrottaglie, il carabiniere di 59 anni ucciso da due malviventi in Puglia, ha ribadito come le Fiamme Gialle lucchesi si debbano porre l’obiettivo di essere “persone al servizio delle persone” concentrando i propri sforzi al contrasto di quei sistemi fraudolenti maggiormente pericolosi che possano minare la libera concorrenza del mercato e perseguendo, così, le varie forme di criminalità economico finanziaria impedendo l’intrusione degli interessi criminali nell’economia legale.

Nel corso dei 4.510 interventi ispettivi, recuperati a tassazione circa 75 milioni di euro con ulteriore constatazione di 12 milioni di euro di IVA sottratta alle casse dell’Erario. Nel corso dei numerosi controlli, i finanzieri lucchesi hanno individuato 58 evasori totali, soggetti completamente sconosciuti al fisco poiché, sebbene in presenza di capacità contributiva consistente, non abbiano mai presentato alcuna dichiarazione fiscale. In tale contesto, sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria 78 imprenditori, ritenuti colpevoli, a vario di titolo, di reati tributari, truffa a danno dello Stato e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L’attività ha consentito di avanzare ed ottenere sequestri preventivi per circa 4,8 milioni di euro. Nell’ambito del sommerso da lavoro, sono stati individuati 48 lavoratori in “nero” che prestavano irregolarmente la propria manodopera per 19 datori di lavoro.

Particolare attenzione sull’effettiva spettanza dei crediti di imposta, derivanti dalle numerose forme di finanziamento statale ed europeo, dove spesso si annidano articolati meccanismi di frode. In tale ambito sono stati individuati oltre 12 milioni di euro illecitamente destinati alla compensazione. Molti di questi (oltre 9 milioni) sono stati bloccati prima di essere effettivamente utilizzati. L’attività a contrasto del gioco illegale e della raccolta abusiva delle scommesse, ha permesso di segnalare alle Autorità competenti 56 soggetti. In tale contesto, i militari del Gruppo di Viareggio hanno smantellato un sodalizio criminale dedito alla raccolta abusiva delle scommesse in ambito sportivo, denunciando 12 soggetti ed eseguendo misure patrimoniali per oltre 6 milioni di euro.

In materia di accise sui carburanti, nei 35 accertamenti eseguiti sono state sottoposte a sequestro circa 20 tonnellate di diesel e benzina, rivelatisi non conformi. Di rilevanza nazionale la scoperta di una nuova forma di contrabbando, portata alla luce dalla Guardia di Finanza viareggina che ha individuato una pericolosa rete di soggetti dediti al commercio illegale di prodotti da fumo. L’operazione, partita dalla Versilia, si è estesa anche in altre regioni, permettendo il sequestro di oltre 728 milioni di pezzi, tra sigarette elettroniche, cartine e filtri che, aggirando i sistemi di distribuzione dei monopoli, hanno generato mancati incassi per lo Stato per 20 milioni di euro.

L’attività della Guardia di Finanza nel l controllo dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del PNRR si è attuato attraverso l’esecuzione di 145 controlli che hanno riguardato finanziamenti e contributi unionali per oltre 3.850.00. Con riferimento alle misure di sostegno alla povertà e all’inclusione, individuati 47 soggetti illecitamente percettori del beneficio assistenziale.

Nell’attività di contrasto alla criminalità economico-finanziaria, in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, eseguiti 43 interventi e ispezioni che hanno portato all’individuazione di 19 soggetti: benché tenuti all’obbligo di identificazione della clientela, si sono sottratti alle disposizioni impartite dalla normativa comunitaria. In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d’impresa, intercettati patrimoni e cespiti aziendali e denunciati 17 imprenditori per aver utilizzato manovre distrattive, a danno dei creditori, per circa 3 milioni di euro. Costante inoltre l’impegno contro l’abusivismo commerciale, per la tutela del made in Italy e la sicurezza prodotti: attraverso mirati controlli, sono stati sequestrati oltre 79.000 pezzi, molti dei quali giocattoli destinati ai bambini. Con riferimento alla contraffazione, denunciate 17 persone e sequestrati oltre 20.000 capi recanti marchi di noti brand della moda.

Intanto fino al prossimo settembre, le unità navali del Corpo saranno temporaneamente rischierate nei più importanti approdi toscani con maggiore vocazione turistica (tra cui il litorale versiliese). La componente specialistica aeronavale opererà in stretta sinergia e coordinamento con il Comando Provinciale: una preziosa risorsa per il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva adottato dal Ministero dell’Interno.

