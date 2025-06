Open di Golf, ’pallina d’oro’ consegnata a Laporta

MONTE ARGENTARIOIeri pomeriggio all’Open d’Italia, al Golf Argentario, l’Associazione italiana giornalisti golfisti ha premiato Francesco Laporta con la "Pallina d’Oro – Targa Fulvio Golob". Il golfista pugliese ha ricevuto il riconoscimento dal presidente Aigg Stefano Cazzetta che ne ha spiegato le motivazioni: "Un premio alla tenacia e alla forza di volontà. È cresciuto in una terra, la Puglia, dove non aveva nessuno con cui misurarsi. È arrivato in alto superando le prove più dure come le qualifiche per il Tour. Lo scorso anno ha tenuto la carta raggiungendo il Gran Final di Dubai". Il premio giunto alla 20ma edizione è destinato a quanti si siano distinti nel golf, non solo in campo. Il palmares annovera, oltre i migliori atleti, direttori di circoli come Giuseppe Nava, allenatori come il vincitore 2024 Roberto Zappa o l’indimenticato presidente della Federgolf Franco Chimenti, che custodiva con gelosia la targa sulla propria scrivania. Laporta è esempio dentro e fuori dal campo. Nel lockdown durante il Covid dedicò diverse giornate ai giovani golfisti alleviando il periodo complicato. "Tutto quello che ho ottenuto è grazie al supporto del mio team e della mia famiglia, persone fantastiche che mi seguono passo dopo passo. Sono onorato di ricevere il premio sentendo i nomi dell’albo d’oro". A metà gara Laporta è il miglior italiano in classifica: "Sono consapevole di essere sulla strada giusta, ho avuto il miglior inizio di stagione della carriera, sto aspettando la settimana giusta e chissà che questa la sia".

Andrea Ronchi