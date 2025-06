Da una vallata all’altra . Tra borghi storici e biodiversità. Dalle Agne alle Buri è realtà

E’ stato inaugurato il percorso "Dalle Agne alle Buri" che collega con un circuito ad anello le due valli pistoiesi attraversando borghi storici, paesaggi e ambienti naturali affascinanti e ricchi di biodiversità. Promosso dalla Pro Loco di Fognano con la collaborazione dell’impresa sociale 4 Passi-one e della Lipu, stato realizzato grazie al sostegno di Publiacqua, nell’ambito del bando "I Cammini dell’Acqua". Il circuito tra le valli dell’Agna e delle Buri, che ha la partenza e l’arrivo al parco dell’Aringhese di Montale, è pensato per escursionisti e ciclisti. La lunghezza totale è di 37 chilometri con 1.350 metri di dislivello, ma c’è la possibilità di dividere il tragitto in due tappe facendo sosta al Centro Educazione Ambientale di Acquerino e Cantagallo, alla Cascina di Spedaletto. Oltre all’intento ambientale ed escursionistico il percorso si propone anche di accrescere la conoscenza del territorio e delle specie che vi vivono. Nel Parco dell’Aringhese è stato installato un pannello didattico dedicato alle specie alloctone, che spiega in modo chiaro e accessibile il fenomeno dell’introduzione di specie non autoctone, le sue conseguenze e le azioni per tutelare l’equilibrio degli ecosistemi. A Scali, a Fognano, c’è un’aula didattica che è stata arricchita da un pannello divulgativo sull’avifauna delle Agne, realizzato in collaborazione con Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli). Illustra le principali specie di uccelli osservabili nella zona e il ruolo fondamentale che esse svolgono negli ambienti collinari e fluviali. Le installazioni didattiche permanenti saranno strumenti utili per scuole, famiglie, gruppi e visitatori, rendendo il cammino un’esperienza formativa capace di creare un legame profondo tra persone e territorio. L’inaugurazione è avvenuta con due escursioni, una a piedi da Santomoro all’Aringhese di Montale e una di un gruppo di ciclisti che ha completato l’intero percorso affrontando dislivelli impegnativi e tratti di viabilità storica come la Strada dei Longobardi, la Via Gotica e il Sentiero Europa E1. Il nuovo percorso connette in un unico anello altri itinerari esistenti nelle valli dell’Agna e delle Buri. A Scali si è svolta una festa in concomitanza con il Cantar Maggio organizzato dalla Pro Loco di Fognano. All’inaugurazione della bacheca didattica era presente la responsabile della Lipu di Pistoia Laura Bonanno. "Dalle Agne alle Buri" si inserisce in un più ampio processo di valorizzazione dei territori collinari e montani, proponendo un’idea di fruizione lenta, consapevole ed educativa.

Giacomo Bini