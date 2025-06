Il comparto florovivaistico e la spinta alla sostenibilità

Sostenibilità. È la parola d’ordine nel comparto florovivaistico. Domani a partire dalle 15.30, nel la sede di Coldiretti Pistoia, si terrà l’incontro dal titolo "La sostenibilità ambientale nelle piccole aziende vivaistiche", un momento di approfondimento aperto a imprese, tecnici del settore e stampa specializzata. Nel contesto di un mercato sempre più orientato verso produzioni rispettose dell’ambiente, delle buone pratiche agricole e dei principi etico-sociali, sarà presentato Mps Compact, un nuovo schema di certificazione pensato specificamente per le piccole aziende a conduzione familiare.

Questa certificazione – viene spiegato – offre un percorso semplificato, accessibile e a costi contenuti, per ottenere la piena conformità non solo con le richieste del mercato europeo, ma anche con le più recenti normative ambientali e di sostenibilità. Ad aprire l’incontro sarà Francesco Ciarrocchi (nella foto), direttore Coldiretti Pistoia, che sottolinea: "Negli ultimi anni il polo vivaistico pistoiese ha compiuto passi da gigante nella direzione della sostenibilità – dice – . Le aziende del territorio hanno investito nella riduzione degli input nocivi per l’ambiente lungo tutto il processo produttivo, dimostrando come l’innovazione e il rispetto ambientale possano coesistere".

Seguiranno gli interventi di Antonio Fracassi, Coordinatore Mps Italia, e di Maik Mandemaker, area manager Europa per Mps, che illustreranno i contenuti e i vantaggi concreti della certificazione. A portare il punto di vista del mercato sarà invece Danielle van Heijningen, del Team Sostenibilità & Qualità di Royal FloraHolland, principale piattaforma europea per il commercio florovivaistico.