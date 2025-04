Nuovi spazi al Rifugio degli animali. Grazie alle donazioni dei cittadini

Inaugurata ieri pomeriggio la nuova casetta di legno alle ex serre, nell’area del canile, realizzata grazie al generoso contributo della signora Giulia Fiore di Firenze in memoria della figlia recentemente morta di cancro. Porte aperte anche in un’altra casetta con voliera per rapaci donata da Tonino Caruso, quella del suo amato cagnolino Chinotto. Due tagli del nastro che vanno in parallelo con la realizzazione del polo didattico ambientale Zara (zoo, antropologia, rifugio animali) realizzato dai volontari della Liv Odv grazie alla concessione delle ex serre di via Sant’Antonio 13 a Montecatini da parte del Comune di Montecatini Terme con un’apposita convenzione. Il programma, destinato a tutta la collettività, e in particolar modo alle scolaresche e ai soggetti fragili, prevede prioritariamente la formazione didattica degli studenti finalizzata all’inclusione e al reinserimento nella società di soggetti fragili: "Formazione extra-scolastica - dice Giulia Fiore - finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. Poi, servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi".

"Abbiamo l’area adibita a gestione avifauna e piccoli mammiferi, mentre le due serre - spiega Giulia - diventeranno aule polifunzionali destinate alle scolaresche, ma non solo studenti, anche anziani giovani e famiglie. Grazie al bando sociale della Regione Toscana e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali vinto e ai bandi Cesvot, abbiamo iniziato percorsi di educazione all’affettività e inclusione sociale. Vogliamo ribadire il nostro ringraziamento a ciascun cittadino volontario, il numero di volontari dell’associazione è cresciuto esponenzialmente nelle ultime settimane. Siamo una grande famiglia green. Una menzione particolare ai tantissimi giovani della Valdinievole che sono diventati nostri volontari e ogni giorno dedicano il loro tempo libero venendo in rifugio ad aiutare".

Elia insieme a Gianni e Luca si occupano della manutenzione delle voliere mentre Silvia, giovane architetto, sta curando l’estetica delle fioriere disegnandole a mano. Barbara, Giulio e Federica che si occupano delle vasche di germinazione e Norma, mentore senior di 82 anni pulisce le vasche dedicate agi orti. "Voglio rammentare - aggiunge - anche Ester, Benedetta Elisa, Tommaso, Ariela, Simona, Enrico, Gabriele, Alessandro, Tiziana, Marzio, Jenny, Stefano e Chiara che aiutano con la parte del soccorso ed Elisabetta".

Giovanna La Porta