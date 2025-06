Turismo-avventura nel borgo

Bagnone, ’borgo da favola’, si prepara all’estate con tante proposte durante i giorni di festa legati al 2 giugno. Attività in natura e in famiglia per scoprire il territorio e il borgo Bandiera Arancione del Touring Club italiano, promosse con il contributo dell’amministrazione comunale. “Scopri Bagnone“ infatti è una rassegna di eventi, iniziative, visite guidate ed escursioni che per tutta la stagione turistica, da aprile a ottobre, animano il territorio e offrono esperienze a prezzi promozionali a tutti i turisti e i visitatori.

In occasione di queste festività, sono previste tre giornate di avventura tra natura e borghi per scoprire tutto il territorio. La Caccia al tesoro di Pietra di Bagnone è un gioco a squadre, una passeggiata tra le vie del borgo e del castello alla ricerca di indizi e segreti: l’occasione di visitare Bagnone divertendosi, in famiglia, coinvolgendo grandi e piccini. La partecipazione è a offerta libera, e sarà sufficiente ritirare il proprio kit presso il Punto Informazioni in Piazza Roma a partire dalle 9.30 (da riconsegnare entro la fine della mattinata per ricevere un piccolo premio).

Per riconnettersi con la natura del Parco Naturale e Culturale della Valle del Bagnone, Sara di ViviNatura propone due esperienze imperdibili. Domani sarà possibile avvicinarsi alla natura con il gioco e la manualità, con l’evento Tessere con la Natura, consigliato a partire dagli 8 anni. Un laboratorio creativo per cui trasformare la natura, semplici rami e cortecce, in cornici uniche e personalizzate, dando nuova vita agli elementi naturali e stimolando la propria creatività. L’evento è a offerta libera. La prenotazione è obbligatoria, tramite Punto Informazioni di Bagnone, [email protected] oppure 331 8866241.