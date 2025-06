L’estate si accende con il cinema. E da stasera cucina e allegria

I circoli Arci di Agliana accendono l’estate con "Voglia d’incontrArci" e "Andiamo Arcinema". Il cineforum, con il titolo "Andiamo Arcinema", ha preso il via mercoledì scorso al Circolino di San Niccolò e proseguirà, sempre di mercoledì, con due proiezioni al mese, fino a settembre. In autunno proiezioni al circolo Rinascita. L’iniziativa ha il sostegno della Fondazione Caript. Queste le date e i titoli dei film che saranno proiettati fino a luglio, con inizio alle 21.30, al Circolino di San Niccolò, nel giardino di via Brunelleschi. Mercoledì 25 giugno "Guardiani della Galassia", mercoledì 9 luglio "Palazzina Laf", mercoledì 23 luglio "Barbie". "Andiamo Arcinema nasce dal desiderio di arricchire la vita culturale di Agliana – spiegano gli organizzatori –, offrendo un punto di incontro per gli appassionati di cinema. Come circoli Arci aglianesi vogliamo creare uno spazio di condivisione e dialogo, dove il grande schermo diventa occasione di confronto e riflessione, con proiezioni gratuite, pensate per esplorare diversi orizzonti cinematografici, stimolare il dibattito, la riflessione e il confronto tra spettatori e spettatrici, con l’obiettivo di coinvolgere e appassionare tutta la comunità. Al progetto hanno partecipato ragazze e ragazzi sotto i 35 anni, che si sono mobilitati per dare vita a un’iniziativa che auspichiamo possa continuare. Un sentito ringraziamento a questi giovani e alla Fondazione Caript – concludono -, che ha creduto al progetto e ha deciso di sostenerlo". Stasera, martedì 24, parte la seconda edizione della "Festa dei circoli Arci-Voglia d’incontrArci" al Circolino di San Niccolò, con quattro serate (tutte di martedì fino al 22 luglio) di buon cibo, divertimento e cultura. "Non solo un’occasione per stare insieme – dicono i responsabili dei circoli Arci – ma anche un modo per coinvolgere la comunità e ridare vita all’intera frazione di San Niccolò".

La festa di stasera è "Grill and fun", con un inizio magico per grandi e piccini. Alle 19.45 cena, dalle 20 animazioni per adulti e bambini con Maria Claretta, a seguire Karaoke. Per prenotazioni: Lucia 329.0660586, Giovanni 338.2250933, Fabrizio 333.5328087. Ci sarà anche "Arte sotto il gelso" con foto e ricordi dei circoli Arci di Agliana a cura di Daniele Neri. Il primo luglio "Cibo e politica" con cena seguita da un incontro su "La situazione umanitaria e politica in Cisgiordania e nella striscia di Gaza".

Piera Salvi