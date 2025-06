"La situazione della viabilità è diventata insostenibile per tutti"

Traffico in tilt sulla Statale 66 al confine tra il Comune di San Marcello Piteglio e quello di Cutigliano. Si parla de La Mora, zona nota da tempo per una viabilità critica. Domenica 22 giugno una colonna interminabile ha mandato su tutte le furie gli automobilisti che cercavano di rientrare in città. Il primo a farsi interprete del disagio è Lorenzo Mucci, consigliere comunale di San Marcello Piteglio e recentemente eletto presidente dell’area territoriale della Montagna pistoiese nella Cna. "Non si può continuare con una viabilità in queste condizioni – esordisce il giovane imprenditore – questa insostenibile situazione crea enormi difficoltà, dal lunedì al venerdì, alle imprese che si trovano a dover risolvere problemi di consegne e di rifornimenti, che vanno oltre alla loro capacità di programmare il lavoro, senza che ne abbiano colpa alcuna, ma anche impossibilitate a risolverli a causa della storica latitanza di chi invece dovrebbe occuparsene. Invece nel fine settimana – sottolinea Mucci – gli stessi problemi mettono in difficoltà escursionisti e operatori turistici. Quello che chiediamo, e lo chiederemo con forza sempre maggiore, è un tavolo tra Anas e Governo, al quale dovranno sedere anche la Regione Toscana e le organizzazioni di rappresentanza, a cominciare dalla Cna, e dove individuare le soluzioni e i tempi per realizzarle. I problemi – osserva Mucci – non sono così numerosi da apparire insormontabili, quello che manca è la volontà di risolverli. Lo dimostra il fatto che, anche nelle situazioni di emergenza, come la giornata di domenica, l’Anas non manda i movieri per permettere al traffico di scorrere adeguatamente, se non dopo ripetute sollecitazioni, quando invece dovrebbe essere la normale regola nei picchi di traffico". A preoccupare Mucci il fatto che questa situazione possa perdurare: "Si rischia che gli escursionisti, in gran numero giornalieri, smettano di venire provocando un ulteriore indebolimento delle presenze, a totale discapito dei nostri operatori. Sembra surreale, ma siamo arrivati al fatto che, i cosiddetti responsabili, mettono un cartello e poi se ne lavano le mani, dimenticandosi del problema".

Andrea Nannini