Pistoia, don Biancalani non è più parroco di Vicofaro

10 ago 2025
REDAZIONE PISTOIA
La decisione del vescovo Tardelli sulla parrocchia che negli anni scorsi ha ospitato decine di migranti. Al sacerdote offerta la guida dell’ufficio missionario diocesano

Vicofaro: don Massimo Biancalani (Luca Castellani/Fotocastellani)

Pistoia, 10 agosto 2025 – Don Massimo Biancalani non è più parroco di Vicofaro a Pistoia dove negli ultimi anni aveva ospitato decine e decine di migranti, con polemiche ricorrenti. Lo ha deciso il vescovo di Pistoia Fausto Tardelli. Il vescovo ha offerto al sacerdote la direzione dell’ufficio missionario diocesano. La conferma è arrivata dallo stesso prete che a Tvl ha detto di essere «fiducioso di arrivare ad un sincero confronto con il vescovo».

 A giugno scorso la fine dell'esperienza della struttura di accoglienza nella parrocchia, con il trasferimento di circa 150 migranti in altre strutture del territorio, principalmente nella disponibilità della diocesi di Pistoia, a seguito dell'ordinanza del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi per criticità igienico sanitarie. L'1 luglio, sei migranti rimasti nella parrocchia erano stati sgomberati dalla forze dell'ordine.

