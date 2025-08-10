Pistoia, don Biancalani non è più parroco di Vicofaro

Pistoia, 10 agosto 2025 – Don Massimo Biancalani non è più parroco di Vicofaro a Pistoia dove negli ultimi anni aveva ospitato decine e decine di migranti, con polemiche ricorrenti. Lo ha deciso il vescovo di Pistoia Fausto Tardelli. Il vescovo ha offerto al sacerdote la direzione dell’ufficio missionario diocesano. La conferma è arrivata dallo stesso prete che a Tvl ha detto di essere «fiducioso di arrivare ad un sincero confronto con il vescovo».

A giugno scorso la fine dell'esperienza della struttura di accoglienza nella parrocchia, con il trasferimento di circa 150 migranti in altre strutture del territorio, principalmente nella disponibilità della diocesi di Pistoia, a seguito dell'ordinanza del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi per criticità igienico sanitarie. L'1 luglio, sei migranti rimasti nella parrocchia erano stati sgomberati dalla forze dell'ordine.